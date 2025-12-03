9.1 C
Organizațiile civice refuză invitația la dialog cu ICCJ: „Lipsă de transparență și selecție controlată a participanților”

SocietateȘtirile zilei
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Mai multe organizații civice au anunțat miercuri că nu vor participa la întâlnirea propusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), reclamând lipsa de transparență în alegerea participanților și excluderea unor voci critice din societatea civilă.

„Refuzul nostru nu este o respingere a dialogului ca principiu democratic. Dimpotrivă, dialogul este binevenit atunci când există transparență, responsabilitate instituțională și un cadru legal clar. În forma actuală, însă, invitația ridică probleme serioase de legitimitate și oportunitate”, se arată în comunicatul organizațiilor.

Semnatarii subliniază că, potrivit Constituției și legislației în vigoare, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este autoritatea constituțională care garantează independența justiției și reprezintă întreaga putere judecătorească în relația cu societatea și celelalte puteri ale statului.

„ÎCCJ nu are competențe privind organizarea sau coordonarea unui dialog instituțional cu societatea civilă pe teme ce vizează funcționarea sistemului judiciar, în ansamblul său”, se menționează în comunicat. Organizațiile avertizează că inițiativa ar putea crea un precedent periculos, prin depășirea mandatului instanței supreme.

Contextul recent ridică semne de întrebare

Semnatarii notează că în ultimele luni au existat semnale care afectează credibilitatea unui dialog imparțial: luări de poziție ale CSM împotriva vocilor critice, decizii controversate și recuzarea unui judecător pentru intenția de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Aceste aspecte, consideră organizațiile, reprezintă „o linie roșie în degradarea statului de drept”.

Rolul societății civile nu este de a valida instituții

Potrivit organizațiilor, scopul participării societății civile este de a reprezenta interesul public și de a sancționa folosirea discreționară a puterii, nu de a valida simbolic instituțiile.

În actualul cadru, dialogul propus „pare mai degrabă o legitimare decât o consultare”.

Organizațiile semnatare au subliniat că rămân deschise unui dialog construit pe transparență, participare echitabilă și respectarea mandatului legal:

„În absența acestor condiții, nu putem lua parte la întâlnirea propusă, pentru că acest lucru ar contraveni misiunii noastre: apărarea statului de drept prin acțiune critică, responsabilă și independentă”.

Organizațiile semnatare:

  • Agent Green
  • Asociația CIVICA
  • Bankwatch România
  • Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
  • Corupția Ucide
  • Comunitatea Declic
  • Inițiativa România
  • Evoluție în Instituție
  • Federația Inițiativa Timișoara
  • Freedom House România
  • Fundația Eco-Civica
  • Grupul pentru Dialog Social
  • Voluntari în Europa
  • Societatea Timișoara

