Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a prezentat marți o serie de clarificări privind drepturile, obligațiile și incompatibilitățile profesiei de judecător și procuror, în ziua în care Guvernul urmează să își asume răspunderea pe reforma pensiilor speciale.

În mesajul transmis, CSM subliniază cadrul legal strict care reglementează activitatea magistraților:

„Funcţia de magistrat este incompatibilă cu orice altă activitate publică sau privată”, transmite instituția.

CSM reamintește că statutul magistraților este reglementat exclusiv prin Legea nr. 303/2022, tocmai pentru a garanta independența și imparțialitatea sistemului judiciar.

„Drepturile, obligaţiile, incompatibilităţile şi interdicţiile profesiei de judecător şi procuror sunt stabilite strict prin Legea nr. 303/2022, tocmai pentru a proteja independenţa şi imparţialitatea justiţiei. Statutul magistraţilor ţine cont de responsabilitatea şi complexitatea funcţiei în societate, precum şi de numeroasele incompatibilităţi impuse prin lege”, arată instituția.

Potrivit CSM, singura activitate permisă în paralel cu funcția este cea didactică, în mediul universitar sau în cadrul INM și SNG.

Interdicții clare privind politica și activitățile comerciale

Consiliul reiterează interdicțiile ferme aplicate magistraților:

„Magistraţii nu sunt demnitari şi au interdicţii ferme privind activităţile comerciale sau rolurile de conducere în societăţi ori instituţii financiare, pe care nu le pot desfăşura în nicio circumstanţă. De asemenea, nu pot face parte din partide politice, nu pot participa la activităţi politice şi nu pot comenta public cauze aflate pe rol.”

De asemenea, CSM amintește că le este interzis să ofere consultații juridice în cauze litigioase, indiferent unde activează.

Instituția precizează că magistrații pot publica articole, studii, lucrări științifice și pot participa la emisiuni fără caracter politic.

„De asemenea, îşi pot exprima opiniile profesionale privind politicile publice şi iniţiativele legislative în domeniul justiţiei, fără caracter politic”, mai arată CSM.

Guvernul își asumă reforma pensiilor speciale

Mesajul CSM apare în ziua în care Executivul își asumă răspunderea asupra proiectului ce modifică regulile de pensionare pentru magistrați. Modificările prevăd creșterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani și recalcularea pensiilor – procentul redus de la 80% din ultimul salariu net la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

CSM a avizat negativ proiectul, considerând că modificările afectează stabilitatea sistemului judiciar.

