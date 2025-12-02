7.2 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăSocialJustițieCSM apără statutul magistraților în ziua asumării reformei pensiilor speciale și explică...

CSM apără statutul magistraților în ziua asumării reformei pensiilor speciale și explică public restricțiile profesiei

JustițieȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a prezentat marți o serie de clarificări privind drepturile, obligațiile și incompatibilitățile profesiei de judecător și procuror, în ziua în care Guvernul urmează să își asume răspunderea pe reforma pensiilor speciale.

În mesajul transmis, CSM subliniază cadrul legal strict care reglementează activitatea magistraților:

„Funcţia de magistrat este incompatibilă cu orice altă activitate publică sau privată”, transmite instituția.

CSM reamintește că statutul magistraților este reglementat exclusiv prin Legea nr. 303/2022, tocmai pentru a garanta independența și imparțialitatea sistemului judiciar.

„Drepturile, obligaţiile, incompatibilităţile şi interdicţiile profesiei de judecător şi procuror sunt stabilite strict prin Legea nr. 303/2022, tocmai pentru a proteja independenţa şi imparţialitatea justiţiei. Statutul magistraţilor ţine cont de responsabilitatea şi complexitatea funcţiei în societate, precum şi de numeroasele incompatibilităţi impuse prin lege”, arată instituția.

Potrivit CSM, singura activitate permisă în paralel cu funcția este cea didactică, în mediul universitar sau în cadrul INM și SNG.

Interdicții clare privind politica și activitățile comerciale

Consiliul reiterează interdicțiile ferme aplicate magistraților:

„Magistraţii nu sunt demnitari şi au interdicţii ferme privind activităţile comerciale sau rolurile de conducere în societăţi ori instituţii financiare, pe care nu le pot desfăşura în nicio circumstanţă. De asemenea, nu pot face parte din partide politice, nu pot participa la activităţi politice şi nu pot comenta public cauze aflate pe rol.”

De asemenea, CSM amintește că le este interzis să ofere consultații juridice în cauze litigioase, indiferent unde activează.

Instituția precizează că magistrații pot publica articole, studii, lucrări științifice și pot participa la emisiuni fără caracter politic.

„De asemenea, îşi pot exprima opiniile profesionale privind politicile publice şi iniţiativele legislative în domeniul justiţiei, fără caracter politic”, mai arată CSM.

Guvernul își asumă reforma pensiilor speciale

Mesajul CSM apare în ziua în care Executivul își asumă răspunderea asupra proiectului ce modifică regulile de pensionare pentru magistrați. Modificările prevăd creșterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani și recalcularea pensiilor – procentul redus de la 80% din ultimul salariu net la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

CSM a avizat negativ proiectul, considerând că modificările afectează stabilitatea sistemului judiciar.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Israel, pionier în tehnologia militară cu laser: Sistemul Iron Beam, pregătit de implementare până la finalul anului

Internațional Narcis Rosioru - 0
Israelul se pregătește să introducă în arsenalul său defensiv primul sistem aerian cu laser complet operațional din lume.Iron Beam, un laser de 100 kilowați,...

Pieţele europene intră în decembrie cu ezitări, pe fondul temerilor, privind dobânzile şi sectorul tech

Economie Dana Macsim - 0
Acţiunile producătorilor de armament au scăzut vizibil, în contextul evoluţiilor legate de negocierile, privind războiul din UcrainaAcţiunile listate pe marile burse europene au deschis...

România a intrat în ultima lună a anului, cu temperaturi peste normal. Prognoza până la final de decembrie

Meteo Dana Macsim - 0
Meteorologii anunță o lună decembrie mai caldă decât în mod obișnuit, potrivit estimărilor publicate, marți, pentru perioada 1 – 29 decembrie. Temperaturile vor depăși...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.