Marți dimineață, autoritățile au declanșat una dintre cele mai mari operațiuni din acest an — „Jupiter 4”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, „sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii JUPITER 4, în cursul zilei de astăzi, 4 noiembrie, se desfăşoară 42 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 211 de percheziţii domiciliare, fiind puse în executare 68 mandate de aducere în mai multe judeţe ale ţării”.

Autoritățile vizează 68 de persoane, care urmează să fie duse la audieri, în cadrul a zeci de dosare penale.

Prejudiciu estimat la peste 16 milioane de lei

Conform datelor oficiale, prejudiciul total estimat depășește 16 milioane de lei, la care se adaugă 250.000 de euro și 283.000 de dolari.

„Activităţile au ca scop identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societăţii”, precizează procurorii.

Operațiunea vizează un spectru amplu de infracțiuni, printre care se numără evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, contrafacere, abuz în serviciu, fals informatic, înșelăciune, camătă, furt calificat și infracțiuni silvice.

Parchetul General subliniază că „în cadrul operaţiunii, accentul este pus şi pe combaterea infracţiunilor silvice, care reprezintă o ameninţare gravă la adresa mediului înconjurător, punând în pericol biodiversitatea, resursele forestiere şi echilibrul ecologic”.

De asemenea, printre infracțiunile investigate se regăsesc și falsificarea de instrumente oficiale, deturnarea de fonduri, violarea vieții private, nerespectarea regimului armelor și munițiilor sau pescuitul ilegal cu unelte interzise.

Scopul acțiunii: destructurarea rețelelor și recuperarea prejudiciilor

Potrivit IGPR, operațiunea urmărește documentarea activității infracționale, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute ilegal.

„Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză”, transmit oficialii Poliției Române.

Autoritățile susțin că „Operaţiunea JUPITER contribuie la consolidarea eforturilor instituţiilor de aplicare a legii pentru combaterea fenomenului infracţional la nivel naţional, prin acţiuni coordonate şi eficiente care vizează destructurarea reţelelor implicate în activităţi ilegale”.

