Poliția Română și DIICOT derulează, miercuri, una dintre cele mai extinse operațiuni coordonate din ultimii ani, în cadrul acțiunii denumite „Ziua Z”, ce are ca obiectiv destructurarea unor rețele de crimă organizată active pe întreg teritoriul țării. În total, anchetatorii desfășoară 216 percheziții, iar 250 de persoane sunt vizate pentru a fi conduse la audieri.

Potrivit celor două instituții, operațiunea reunește peste 50 de acțiuni simultane, la care participă structuri ale Poliției de Frontieră și ale Jandarmeriei. Ţintele principale sunt grupări implicate în trafic de persoane și minori, pornografie infantilă, trafic de droguri și infracțiuni informatice. Inițiativa, lansată în 2018 sub numele „Ziua Z”, reprezintă un efort constant al autorităților de a combate fenomenul infracțional complex și de a limita dezvoltarea rețelelor care operează în paralel pe mai multe paliere ilegale.

Perchezițiile au ca scop colectarea de probe despre activitățile suspectate, identificarea altor persoane implicate și descoperirea unor bunuri ce ar putea fi confiscate sau folosite pentru recuperarea prejudiciilor produse de grupările vizate. Ancheta este în desfășurare pe întreg parcursul zilei.

