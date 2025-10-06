OpenAI plasează o comandă uriașă de procesoare AMD

Advanced Micro Devices (AMD) și OpenAI au anunțat luni un parteneriat pe mai mulți ani pentru dezvoltarea de centre de date AI, parteneriat care, potrivit producătorului de cipuri, ar putea genera venituri noi de zeci de miliarde de dolari în următorii cinci ani, scrie AFP.

OpenAI încheie parteneriat de miliarde cu AMD pentru centre AI

Acțiunile AMD au crescut cu peste 30% înainte de deschiderea piețelor, după vestea acordului prin care compania va furniza șase gigawați de cipuri producătorului ChatGPT.

Potrivit unui comunicat comun, AMD va livra start-up-ului californian unități de procesoare grafice (GPU-uri), esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Parteneriatul evidențiază eforturile OpenAI de a-și diversifica sursele de semiconductori, astfel încât să nu depindă exclusiv de gigantul american Nvidia. La sfârșitul lunii septembrie, Nvidia și OpenAI semnaseră un contract de peste 100 de miliarde de dolari pentru echipamente menite să sporească capacitățile AI generative ale OpenAI.

Analiștii menționează că AMD se confruntă cu concurență nu doar din partea Nvidia, ci și a chinezei Huawei, precum și a Amazon și Google.

Conform acordului de luni, AMD va emite către OpenAI 160 de „warrant-uri” – un produs financiar care poate fi convertit în acțiuni în anumite condiții.

