Piața imobiliară din România își continuă evoluția pozitivă și în ultimul trimestru al anului 2025, menținând trendul ascendent, instalat încă din prima parte a anului

Potrivit unei analize RE/MAX România, parte a liderului mondial în real-estate, contextul fiscal și economic determină atât cumpărătorii, cât și investitorii să ia decizii rapide de achiziție înainte de închiderea anului, ceea ce va susține ritmul tranzacțiilor și în T4.

Cererea se reorientează spre apartamentele vechi

Pe segmentul rezidențial, una dintre cele mai importante schimbări este migrarea cererii către locuințele vechi, în special în marile orașe. Acestea sunt avantajoase, prin faptul că nu sunt afectate de creșterea TVA, aplicată construcțiilor noi, menținându-se sub pragul de preț al acestora.

„Apartamentele vechi au avantajul prețului fără TVA majorat, rămânând în medie sub costul unitar al celor noi, astfel că atrag un interes mai mare, mai ales în rândul celor care doresc tranzacții rapide. Este foarte probabil ca acest segment să înregistreze o scurtare a timpului mediu de vânzare, în special acolo unde proprietarii sunt reprezentați de agenți profesioniști care pot valorifica corect oportunitățile din piață”, a declarat Răzvan Cuc, președintele RE/MAX România.

Cererea se va concentra, potrivit companiei, în zonele centrale și semicentrale ale marilor orașe, unde apartamentele mici și medii rămân cele mai căutate.

Bucureștiul este subevaluat

Previziunile indică faptul că prețurile vor continua să crească în marile centre urbane, cu Bucureștiul în frunte. Capitala este percepută de specialiști drept o piață care, în ciuda creșterilor recente, are încă un potențial nevalorificat complet, mai ales comparativ cu alte capitale europene.

În paralel, localitățile aflate în proximitatea marilor proiecte de infrastructură, în special cele situate de-a lungul noilor tronsoane ale Autostrăzii Moldovei, ar putea înregistra evoluții peste media națională, beneficiind de accesibilitate sporită și de o cerere în creștere.

Chiriile rămân sus, mai ales în orașele universitare

Piața închirierilor va continua să fie dinamică și după vârful tradițional din septembrie. În marile centre universitare, cererea ridicată se menține, stimulată de creșterea demografică și fluxul constant de studenți. În plus, majorarea taxelor aplicate proprietarilor îi va determina pe mulți să ajusteze tarifele de închiriere, ceea ce ar putea conduce la o nouă rundă de creșteri moderate de prețuri, în lunile următoare.

Investitorii se grăbesc să cumpere înainte de schimbările fiscale

Ultimele luni ale anului sunt, în mod tradițional, o perioadă intensă pentru achizițiile realizate de investitori. În 2025, acest fenomen este accentuat de perspectiva creșterii taxării dividendelor în 2026, ceea ce determină retragerea capitalurilor din companii și redirecționarea lor către piața imobiliară.

Totodată, posibilele modificări ale taxelor pe tranzacții în perioada următoare sporesc motivația celor interesați să-și încheie achizițiile până la finalul anului.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube