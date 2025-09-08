Organizația țărilor exportatoare de petrol și aliații săi (OPEC+) au decis o nouă majorare a producției, dar într-un ritm vizibil temperat

Începând din octombrie, cele opt state membre implicate vor adăuga doar 137.000 de barili pe zi, o creștere mult sub nivelul din vară, când suplimentările depășeau jumătate de milion de barili lunar.

Decizia, impulsionată de Arabia Saudită, marchează și devansarea eliminării celei de-a doua tranșe de reduceri, de 1,65 milioane bpd, după ce prima, de 2,5 milioane bpd, fusese retrasă deja în aprilie.

„Nu contează cât de mică e cifra, mesajul e clar: OPEC+ vrea să-și apere cota de piață, chiar dacă asta implică prețuri mai mici”, explică Jorge Leon, analist la Rystad și fost oficial al organizației. El avertizează însă că testul real va veni în ultimul trimestru, când cererea globală ar putea încetini.

Arabia Saudită a intensificat presiunea asupra membrilor care au supra-produs, în timp ce Emiratele Arabe Unite solicită ținte mai mari, invocând creșterea capacității de extracție. În paralel, Washingtonul presează și el grupul: președintele Donald Trump a cerut explicit mai mult petrol, pentru a tempera prețurile la pompă în SUA.

Pe piețe, petrolul a pierdut circa 15% din valoare de la începutul anului, lovind puternic profiturile companiilor petroliere și provocând valuri de concedieri. Totuși, sancțiunile împotriva Rusiei și Iranului au ținut cotațiile Brent în jur de 65 dolari/baril. Vineri, Brent-ul a închis la 65,50 dolari (-2,22%), iar WTI la 61,87 dolari (-2,54%).

OPEC+ a precizat că își rezervă dreptul de a accelera, opri sau chiar inversa ajustările de producție, în funcție de evoluția pieței. Următoarea reuniune este programată pentru 5 octombrie.

