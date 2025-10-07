ONU cere încetarea focului în Gaza, eliberarea ostaticilor și o creștere urgentă a ajutorului umanitar

Războiul dintre Israel și Hamas a intrat în cel de-al treilea an, iar bilanțul uman este devastator. Organizația Națiunilor Unite face apel la încetarea imediată a focului, eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor și acces sporit al ajutoarelor umanitare pentru palestinienii aflați în suferință, în timp ce negocierile pentru planul de pace propus de SUA continuă în Egipt.

La împlinirea a doi ani de la atacurile teroriste conduse de Hamas asupra Israelului, șeful umanitar al ONU, Tom Fletcher, a descris momentul ca pe o zi a durerii și a amintirii:

Durerea este indescriptibilă. Reînnoiesc apelul pentru eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor. Până atunci, aceștia trebuie tratați uman. Civilii trebuie protejați peste tot în lume.

Fletcher a subliniat că, de la începutul conflictului, peste 66.000 de palestinieni au fost uciși, iar sute de mii trăiesc în condiții de foamete și deplasare forțată.

“Doi ani de frică, foamete și moarte” – avertismentul UNRWA

Comisarul general al Agenției ONU pentru refugiați palestinieni (UNRWA), Philippe Lazzarini, a transmis că populația din Gaza a trăit „doi ani lungi de distrugere, bombardamente, teamă și moarte”.

CITEȘTE ȘI – Orban acuză Kievul de „șantaj moral” în procesul de aderare la UE

El a cerut, din nou, eliberarea ostaticilor și a deținuților palestinieni, un armistițiu imediat și acces umanitar nelimitat, avertizând că „fără responsabilitate pentru atrocitățile comise după 7 octombrie 2023, nu există nicio cale de ieșire din acest abis”.

Organizația Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) avertizează că minorii sunt cei mai afectați de război.

Într-o conferință de presă susținută la Geneva, Ricardo Pires, purtătorul de cuvânt al agenției, a spus că răspunsul „disproporționat” al Israelului a lăsat „copiii suferind în trupurile și mințile lor de prea mult timp”.

Conform datelor UNICEF, 61.000 de copii au fost uciși sau mutilați de la începutul conflictului – adică un copil la fiecare 17 minute.

Vor­bim despre copii care împart aceeași mască de oxigen pentru a supraviețui. Mulți sunt orfani, traumatizați, născuți prematur din mame slăbite de foame și stres, a spus Pires.

Organizația atrage atenția că unul din cinci nou-născuți din Gaza este prematur, iar lipsa echipamentelor medicale esențiale – incubatoare, ventilatoare – pune în pericol vieți fragile.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.