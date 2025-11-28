5.7 C
Omul de afaceri Ioan Niculae, condamnat la 10 ani de închisoare într-un nou dosar de evaziune fiscală

SocialJustițieȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Foto - Arhivă

Omul de afaceri Ioan Niculae, unul dintre cei mai cunoscuți și controversați oameni de afaceri din România, a primit o nouă condamnare: 10 ani de închisoare într-un dosar în care este acuzat că ar fi scos ilegal sume importante de bani din firmele pe care le controla. Decizia a fost pronunțată de instanță, însă nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Ioan Niculae, 10 ani de închisoare

Dosarul în care Niculae a fost condamnat acum datează din 2016, când procurorii au început cercetările privind modul în care acesta ar fi retras bani proveniți din vânzarea de jucători și din drepturi de televizare ale unor meciuri ale echipei FC Brașov, formație pe care o patrona la vremea respectivă. Prejudiciul estimat de anchetatori în acest caz se ridică la aproximativ 40 de milioane de lei.

Această condamnare se adaugă altor două pedepse primite în trecut de Ioan Niculae. În 2021, omul de afaceri a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare pentru cumpărare de influență, instigare la evaziune fiscală și instigare la spălare de bani. Atunci, procurorii au arătat că firma InterAgro, controlată de Niculae, ar fi încheiat contracte fictive cu o altă societate pentru diminuarea obligațiilor fiscale. Prejudiciul calculat în acel dosar depășea 11 milioane de lei.

Prima condamnare cu executare a lui Ioan Niculae datează din 2015, când a primit doi ani și șase luni de închisoare în dosarul „Mită la PSD”, privind finanțarea ilegală a campaniei electorale din 2009 a lui Mircea Geoană.

CITEȘTE ȘI – CSM respinge proiectul Guvernului privind pensiile magistraților. Aviz negativ pentru reforma Bolojan

Cu un istoric judiciar deja încărcat, noua condamnare deschide un nou capitol în problemele sale cu legea. Urmează ca instanța de apel să decidă dacă pedeapsa de 10 ani de închisoare va rămâne definitivă sau va fi modificată.

