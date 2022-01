Omul de afaceri Ioan Neculaie, condamnat vineri, e dat în urmărire națională

Omul de afaceri Ioan Neculaie este dat în urmărire națională de poliţişti.

El apare pe site-ul Poliţiei Române la persoane urmărite.

Motivul urmăririi este executarea unei pedepse cu închisoarea.

Judecătoria Braşov l-a condamnat pe omul de afaceri la 2 ani şi 2 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, se precizează pe site-ul Poliţiei Române, preluat de agerpres.ro.

Milionarul brașovean Ioan Neculaie a fost condamnat vineri la doi ani și două luni de închisoare cu executare de Curtea de Apel Brașov, transmite BrasovNet.ro. Fostul patron al echipei de fotbal FC Brașov, una dintre figurile controversate ale fotbalului în anii 90, Neculaie a fost acuzat de procurori că ar fi tras cu arma în roțiile propriei mașini de nervi că făcuse pană chiar înainte de a pleca la o partidă de vânătoare.

Ioan Neculaie este dat în urmărire națională după ce a fost din nou condamnat vineri la 2 ani și 2 luni cu executare

Judecătoria Brașov îl condamnase pe Neculaie la 2 ani și 4 luni de închisoare în ianuarie anul trecut, relatează g4media.ro.

Minuta ședinței de la Curtea de Apel Brașov:

Tip solutie: Reducerea pedepsei

Solutia pe scurt: În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelul formulat de inculpatul NECULAIE IOAN împotriva sp. nr. 123/27.01.2021 a Judecătoriei Braşov, pronunţată în dosarul penal nr. 22542/197/2017, pe care o modifică sub aspectul modalităţii de soluţionare a acţiunii penale faţă de inculpat. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, pe fond, rejudecând: Constată că fapta dedusă judecăţii face parte din infracţiunea continuă de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, săvârşită în perioada mai 2006 – 28.01.2016. Constată că inculpatul a fost condamnat pentru activitatea infracţională din intervalul mai 2006 – 22.05.2013 la pedeapsa de 6 luni închisoare prin sp. nr. 1137/15.06.2017 a Judecătoriei Braşov, def. prin dp. nr. 892/Ap/23.11.2017 (dosar penal nr. 17058/197/2016), prin care a fost stabilită o pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare, din executarea căreia inculpatul a fost liberat condiţionat prin sp. nr. 918 din 15.05.2018 a Judecătoriei Bra?ov. În baza art. 105 alin. 2 C.p. anulează liberarea condiţionată acordată inculpatului prin sp. nr. 918/2018 a Jud. Braşov. Modifică pedeapsa aplicată inculpatului Neculaie Ioan prin sp. nr. 1137/15.06.2017 a Judecătoriei Braşov astfel: Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare şi repune în individualitatea lor pedepsele de 6 luni închisoare (aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 279 alin. 1 C.p. din 1969, cu aplic. art. 5 C.p. şi art. 74 alin. 2, 76 alin. 1 lit. d C.p. din 1969) şi 1 an şi 6 luni închisoare (pedeapsă aplicată iniţial prin sp. nr. 310/21.02.2012 a Jud. Braşov, def. prin dp. nr. 974/21.11.2012 a Curţii de Apel Braşov). Include în conţinutul infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi activitatea infracţională desfăşurată în intervalul 23.05.2013-28.01.2016 şi, în baza art. 342 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b, art. 76 alin. 1 C.p. şi cu aplic. art. 44 C.p. condamnă inculpatul NECULAIE IOAN la pedeapsa de 8 luni închisoare (faptă săvârşită în intervalul mai 2006 – 28.01.2016). Menţine dispoziţia din sp. nr. 1137/2017 a Judecătoriei Braşov privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sp. nr. 310/2012 a Jud. Braşov, pedeapsă care se execută alăturat celei stabilite prin prezenta, respectiv 8 luni închisoare, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare. În baza art. 72 alin. 1 teza a II-a C.p. deduce din pedeapsa stabilită perioada de arest preventiv din dosarul de urmărire penală nr. 1073/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, înregistrat în prezent la instanţă sub dosar nr. 1750/62/2021 al Tribunalului Braşov, respectiv 08.02.2016 – 18.03.2016 inclusiv, perioadă care se adaugă celor deduse prin sentinţa penală apelată (respectiv 24.11.2017-20.06.2018, 36 zile conform Legii 169/2017). Înlătură menţiunea din cuprinsul sentinţei penale apelate privind anularea mandatului de executare nr. 1539/23.11.2017 al Judecătoriei Braşov. Dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei conform prezentei. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 21.01.2022, prin punerea la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: Hotarâre 62/2022 21.01.2022