OMS avertizează: suicidul rămâne o criză globală. Tinerii, categoria cea mai expusă

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) trage un nou semnal de alarmă: suicidul continuă să fie o urgență de sănătate publică la nivel global, în ciuda unei scăderi ușoare a numărului de cazuri în ultimele două decenii. Cel mai recent raport „World Mental Health Today” arată că, în 2021, peste 727.000 de persoane și-au pus capăt vieții, ceea ce înseamnă mai mult de un deces din fiecare 100 la nivel mondial.

Pentru fiecare deces prin suicid, există încă 20 de tentative. În spatele acestor cifre se ascund milioane de vieți afectate: prieteni, familii și comunități întregi care rămân să gestioneze o durere greu de imaginat, a declarat Devora Kestel, responsabil interimar al departamentului OMS pentru sănătate mintală.

Tinerii, în prima linie a riscului

Raportul arată că suicidul se numără printre principalele cauze de mortalitate în rândul tinerilor. Pentru fetele între 15 și 29 de ani, este a doua cauză de deces, iar pentru băieți, a treia. Specialiștii explică fenomenul prin presiunea crescută a rețelelor sociale, dar și prin efectele post-pandemie, care au amplificat anxietatea și depresia.

O lume cu două viteze

Deși, per total, rata globală a sinuciderilor a scăzut cu 35% între 2000 și 2021, ritmul este mult sub ținta stabilită de ONU – o reducere de o treime până în 2030. În timp ce multe regiuni au înregistrat progrese, în Americi rata a crescut cu 17%. În plus, trei sferturi dintre decese se produc în țările cu venituri mici și medii, unde accesul la servicii de sănătate mintală este extrem de limitat.

Paradoxul sănătății mintale

În același timp, numărul persoanelor care trăiesc cu tulburări mintale a depășit un miliard la nivel global și crește mai repede decât populația lumii. Totuși, investițiile rămân infime: guvernele alocă în medie doar 2% din bugetele de sănătate pentru acest domeniu, iar doar 9% dintre cei diagnosticați cu depresie ajung să primească tratament.

Apel la acțiune imediată

Transformarea serviciilor de sănătate mintală este una dintre cele mai mari provocări ale sănătății publice în prezent, a subliniat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El a cerut guvernelor să prioritizeze sănătatea psihică, să mărească accesul la îngrijiri și să dezvolte politici concrete de prevenție, în special pentru tineri și grupurile vulnerabile.

Raportul OMS vine într-un context în care sănătatea mintală capătă tot mai multă vizibilitate, dar resursele rămân insuficiente. Mesajul este clar: fără investiții curajoase și strategii bine puse la punct, criza globală a suicidului nu va putea fi oprită.

