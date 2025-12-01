Olimpia Satu Mare, în pragul colapsului! Finanțatorii s-au retras, iar clubul riscă desființarea

Echipa de tradiție din nord-vestul țării nu mai are bani nici pentru următoarele două meciuri

Fotbalul sătmărean traversează una dintre cele mai grele perioade din ultimii ani. FC Olimpia Satu Mare, echipă de tradiție ajunsă în Liga 3, a anunțat oficial că principalii finanțatori și-au retras sprijinul financiar, lăsând clubul fără resurse pentru a continua competiția.

Într-un comunicat postat de conducerea clubului, Olimpia MCMXXI a explicat că se confruntă cu „imposibilitatea de a organiza următoarele două meciuri” și că lipsa fondurilor poate duce la retrogradarea automată, dacă echipa nu se prezintă de două ori consecutiv.

„Începând de săptămâna trecută, înaintea meciului cu SCM Zalău, principalii finanțatori ai clubului și-au retras integral sprijinul financiar, această decizie generând o situație critică. Probabilitatea de a atrage rapid un nou investitor este redusă”, se arată în comunicatul clubului.

Oficialii caută soluții de urgență pentru a putea efectua deplasarea la Turda, în speranța că vor câștiga câteva săptămâni pentru a găsi alternative viabile. În prezent, Olimpia ocupă locul 11 din 12 în seria a 8-a din Liga 3, cu 8 puncte.

Și cealaltă Olimpia e la pământ

Nici CSM Olimpia Satu Mare, echipa din Liga 2, nu se află într-o situație mai bună. Cu 7 puncte în 15 etape, formația este ultimul loc în clasament și se confruntă la rândul ei cu probleme majore.

La club sunt implicați oameni cunoscuți din fotbalul românesc: Răzvan Prodan, fiul regretatului Daniel Prodan, evoluează ca jucător, iar Ciprian Prodan, fratele fostului internațional, este antrenor secund.

În plus, Bogdan Lobonț, fostul portar al echipei naționale, și-a dat demisia recent din funcția de manager, după ce a constatat că „echipa nu are viitor”.

Olimpia, unul dintre simbolurile fotbalului ardelean, riscă astfel să dispară complet de pe scena profesionistă, la peste centenarul fondării sale.

