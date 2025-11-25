8.5 C
Ofertă colosală pentru Louis Munteanu: 6 milioane de euro, dar salariul blochează transferul

Alexandru Stancu
cfr cluj v sc braga europa league, third qualifying round, 1st leg
Louis Munteanu participates in the match between CFR 1907 Cluj and S.C Braga at the Dr Constantin Radulescu Stadium in Cluj-Napoca, Romania, on August 7, 2025 (Photo by Flaviu Buboi/NurPhoto via Getty Images).

Atacantul român Louis Munteanu, în vârstă de 23 de ani, se află în atenția clubului DC United din Major League Soccer (MLS), care a înaintat o ofertă clară pentru achiziția sa, în valoare de 7 milioane de dolari, aproximativ 6 milioane de euro, potrivit informațiilor iAMsport.ro.

Louis Munteanu, la un pas de MLS

Aceasta reprezintă cea mai bună propunere financiară primită de CFR Cluj pentru internaționalul român, dorit și de FCSB-ul lui Gigi Becali.

Patronul CFR Cluj, Neluțu Varga, se confruntă cu dificultăți financiare, iar o astfel de ofertă nu poate fi ignorată. În cazul în care transferul s-ar realiza, Munteanu ar deveni al doilea cel mai scump jucător vândut de clubul clujean, după Alvaro Pereira (6,5 milioane de euro la FC Porto) și la egalitate cu Lacina Traore, vândut la Kuban Krasnodar.

Însă mutarea se complică din cauza salariului propus de americani. DC United i-a oferit lui Munteanu 70.000 de dolari pe lună (aproximativ 60.000 de euro), în timp ce jucătorul solicită 100.000 de dolari lunar (87.000 de euro), ceea ce ar aduce venitul anual la aproximativ 1 milion de euro, notează sursa citată.

Cota de piață a lui Louis Munteanu este estimată la 5 milioane de euro, iar în acest sezon, el a marcat 2 goluri și a oferit 5 pase decisive în 17 partide oficiale pentru CFR Cluj.

CITEȘTE ȘI – Scandalul care zguduie Federația Română de Fotbal! Ion Geolgău, concediat după acuzațiile de hărțuire sexuală

În prezent, transferul se află sub semnul întrebării, CFR Cluj fiind deschisă la negocieri, dar discrepanta salarială rămâne un obstacol semnificativ în drumul spre MLS.

Această ofertă vine pe fondul creșterii formei lui Louis Munteanu, care a readus atacantul în atenția cluburilor externe, dar și a situației financiare a grupării din Gruia, ceea ce face ca o despărțire în această iarnă să fie tot mai probabilă.

