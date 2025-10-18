Una dintre persoanele rănite în urma exploziei din Calea Rahovei se află în stare critică, cu arsuri extinse și traumatisme multiple, fiind intubată și transferată de urgență la o clinică din Austria.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), transportul medical a fost organizat la solicitarea echipei de la Spitalul Universitar, iar Ministerul Sănătății a identificat un loc disponibil pentru tratament de specialitate.

Pacientul rănit grav în urma exploziei din Rahova este transportat cu avionul SMURD al Inspectoratului General de Aviație (IGAv), sub monitorizarea permanentă a echipei medicale pe tot parcursul zborului.

Răniții internați la Spitalul Floreasca sunt în stare stabilă

În prezent, trei dintre cele 15 persoane rănite în explozia produsă vineri într-un bloc din Sectorul 5 se află internate la Spitalul de Urgență Floreasca, iar starea lor este stabilă.

„Pacienţii sunt stabili. Cei doi care au fost operaţi se recuperează după intervenţia chirurgicală”, au transmis reprezentanții unității medicale.

Sprijin pentru locatarii afectați: cazare, consiliere și ajutor logistic

Potrivit Primăriei Capitalei, 286 de persoane au fost evaluate și consiliate psihologic după explozie, iar 66 de oameni – între care trei copii și unsprezece vârstnici – sunt cazați temporar în hoteluri.

Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a anunțat că municipalitatea oferă 411 locuri de cazare disponibile pentru persoanele evacuate și că echipele de asistență socială continuă evaluarea locuințelor afectate.

Toate persoanele evacuate primesc cazare, consiliere, suport medical şi ajutor logistic pentru refacerea documentelor şi bunurilor esenţiale, a precizat edilul.

Acesta a menționat că la linia de sprijin 021.9524 s-au înregistrat 118 apeluri pentru informații și îndrumare, iar echipele Primăriei și ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) lucrează în continuare pentru a oferi soluții rapide familiilor afectate.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.