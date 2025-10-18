După explozia devastatoare din Rahova, atât Pompierii, cât și Distrigaz Sud Rețele susțin că au oprit alimentarea cu gaze înainte de producerea deflagrației.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au deschis o anchetă complexă pentru a stabili cum a fost posibil acest incident care a provocat victime și distrugeri semnificative.

Locatarii afirmă că au semnalat de mai multe ori o scurgere de gaze și acuză faptul că nu s-a intervenit corespunzător. În schimb, Distrigaz susține că problema ar fi fost cauzată de cineva din bloc, care ar fi redeschis robinetul de gaze sigilat cu o zi înainte.

Distrigaz: „Sigiliul fusese rupt de pe robinetul închis joi”

Într-un comunicat transmis presei, compania Distrigaz Sud Rețele a precizat că o echipă de intervenție a detectat o acumulare de gaze pe casa scării încă de joi dimineață.

„O echipă de intervenţie a detectat încă de joi dimineață o acumulare de gaze pe casa scării şi a sigilat robinetul de gaze la ora 9 şi 18 minute”, se arată în comunicat.

Compania mai transmite că vineri dimineață, la ora 08:44, a fost sesizată din nou cu privire la mirosul de gaze naturale din același imobil.

„Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. (…) Agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, se mai precizează.

Pompierii contrazic compania: „Noi am închis alimentarea cu gaze”

De cealaltă parte, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) afirmă că pompierii au închis alimentarea cu gaze înainte de sosirea echipei Distrigaz.

Secretarul de stat Raed Arafat a explicat că acest lucru este consemnat într-un document oficial:

„Acest proces verbal arată că pompierii au fost acolo şi arată că pompierii au închis alimentarea cu gaze până au ajuns reprezentanţii de la Distrigaz. Din ce ştim, ei au păstrat-o închisă”, a declarat Arafat.

Locatarii susțin că echipele de la gaze au plecat prea devreme

Mai mulți locatari ai blocului spun că echipele de la gaze ar fi ajuns la fața locului înainte de explozie, dar nu ar fi luat măsuri suficiente.

O femeie a scris joi, pe o rețea de socializare, că senzorii de gaze încă sunau când echipa tehnică a părăsit imobilul.

În urma tragediei, Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) a trimis o echipă de control la sediul Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica modul în care s-a intervenit și dacă au fost respectate toate procedurile de siguranță.

