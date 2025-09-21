De către

Numărul românilor care investesc doar în titluri de stat Fidelis a ajuns la un nivel record. Potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI), aproximativ 62.000 de persoane au în portofoliu exclusiv aceste instrumente, cu dobânzi de până la 8% pe an în lei și 6% în euro, neimpozabile. Creșterea față de vara anului 2024 este de circa 65%.

Cifrele FCI surprind doar investitorii exclusivi Fidelis, ceea ce înseamnă că numărul total al celor care dețin aceste titluri este mai mare.

Mulți investitori activi la bursă folosesc obligațiunile de stat pentru diversificarea portofoliilor și reducerea riscului în perioade de volatilitate.

„Vorbim despre un fenomen în care toate părţile câştigă: statul îşi asigură finanţare internă, deseori mai stabilă decât cea externă, investitorii primesc randamente semnificativ peste nivelul dobânzilor bancare, în timp ce bursa îşi confirmă rolul principal de intermediere a finanţării în economie“, explică Alin Brendea, analist la Prime Transaction, pentru Ziarul Financiar.

Emisiuni regulate și cerere în creștere

Din 2025, Ministerul Finanțelor organizează lunar emisiuni Fidelis, comparativ cu ritmul bilunar din anul precedent. În prezent, sunt în circulație titluri cu o valoare cumulată de circa 40 de miliarde de lei, adresate atât investitorilor exclusivi, cât și celor cu portofolii mixte.

Rezultatele confirmă interesul: în septembrie 2025, statul a atras 2,1 miliarde de lei, cu 50% mai mult decât în august.

Investitorii au preferat maturități scurte, pentru un plus de flexibilitate într-un context economic plin de incertitudini.

De ce aleg românii Fidelis

Succesul programului este alimentat de:

Randamente superioare depozitelor bancare;

Avantaj fiscal – câștigurile nu sunt impozitate;

Garanția statului român asupra obligațiunilor.

Prin contrast, dobânzile bancare sunt supuse unui impozit de 10%, ceea ce amplifică atractivitatea titlurilor Fidelis pentru micii economisitori.

