Investitorii străini și-au redus semnificativ deținerile de titluri de stat românești, ponderea acestora coborând sub pragul de 20% din datoria publică, până la 19% în luna mai 2025.

În prima parte a anului 2024, expunerea nerezidenților urcase spre 25%, potrivit datelor publicate cu întârziere de Ministerul Finanțelor.

Scăderea apetitului investitorilor a coincis cu tensiunile politice generate de alegerile prezidențiale.

Prima parte a lunii mai a fost marcată de ieșiri masive de capital, presiuni puternice asupra leului și o restrângere a lichidității interbancare. Banca Națională a României a fost nevoită să intervină pentru a stabiliza cursul valutar.

Datorie și deficit la cote alarmante

Turbulențele politice au determinat și creșterea costurilor de finanțare pentru România.

Principalele probleme rămân refinanțarea datoriei publice – care a depășit 50% din PIB – și finanțarea deficitului bugetar, situat la 8,6% din PIB în 2024. Autoritățile estimează o ajustare în cursul anului 2025.

Rămâne incert dacă măsurile fiscale adoptate pentru corectarea deficitului și a datoriei vor readuce în a doua parte a anului investitorii străini către piața titlurilor de stat românești, spun specialiștii economici.

