O imagine care ne dă fiori. Slogan pro-sovietic vopsit pe zidul unei case din Strehaia

În curtea unui service auto din localitatea Strehaia, județul Mehedinți, se află o clădire în paragină, extrem de veche. Este vorba despre o casă care e scoasă, ce ceva timp, la vânzare. Și nu ne-ar fi atras atenția dacă pe zidurile sale nu am fi văzut unul dintre cele mai cutremurătoare mesaje pe care orice român și-ar dori să-l uite pe veci.

Acoperișul aproape că stă să se prăbușească. Ferestrele nu mai au de mult geamuri. În ziduri se cască doar niște găuri negre. Din loc în loc, se văd gratii ruginite și rupte. O imagine dezolantă care și acum, după atâția ani, îți dă fiori.

Este o clădire fantomă care poartă pe zidurile sale o imagine de tristă amintire, care te cutremură. Tencuiala căzută până la cărămidă a scos la iveală un slogan care, acum cel puțin, în aceste momente, când rușii au cotropit Ucraina, este mai mult decât terifiant. Ne aduce aminte că și noi, românii, am fost odinioară sub aripă rusească. Și am suferit crunt.

Jurnaliștii România Liberă au încercat în zadar să vorbească cu proprietarul clădirii. N-a fost chip să te-nțelegi cu el. Ne-au dat afară din curte când l-am întrebat care este povestea casei părăsite. Imaginile, însă, spun totul. Nici nu mai e nevoie de cuvinte. Clădirea, care nu se știe din ce motiv a rămas „în picioare”, care a scăpat ca prin minune de demolare, este amintirea dureroasă a unei istorii pe care părinții noștri au trăit-o.

Este acolo pentru a nu ne lăsa să uităm, pentru a ne aminți mereu că suntm liberi și trăim într-o țară liberă.

