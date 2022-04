O femeie dintr-un sat ucrainean povestește oroarea bombardamentelor rusești

O femeie dintr-un sat ucrainean, de lângă Cernihiv, a povestit oroarea bombardamentelor rusești din nordul Ucrainei.

Natalia Titova, pensionară de 62 de ani, locuia de peste 30 de ani în Bobrovytsia, situată în regiunea Cernihiv din nordul Ucrainei. Casa ei a fost distrusă după câteva săptămâni de bombardamente de către forțele ruse.

„ Așa am supraviețuit războiului”, a spus Natalia Titova, pensionară în vârstă de 62 de ani, sâmbătă (9 aprilie), în timp ce arăta Reuters intrarea în subsolul ei, unde se ascunsese împreună cu familia, conform Reuters.

„ Obuzul a trecut prin casa noastră. Soțul meu, copiii și nora mea erau toți la subsol. Am ieșit cu toții din subsol și am început să alergăm în direcții diferite, spre șosea. În tot acest timp trăgeau în casele vecinilor”, a spus ea.

Ucraina a declarat săptămâna trecută că forțele sale au ocupat înapoi toate zonele din jurul Kievului, pretinzând controlul complet al regiunii capitalei pentru prima dată de când Rusia a lansat invazia.

Retragerea a inclus trupele rusești care au părăsit și orașul Cernihiv.

Rusia numește acțiunile sale în Ucraina o „operație militară specială”.

Forțele ruse au bombardat miercuri, 31 martie 2022, periferia Kievului și un oraș asediat din nordul Ucrainei, la o zi după ce au anunțat că își reduc operațiunile acolo, în ceea ce Occidentul a considerat un truc de regrupare a invadatorilor care au suferit pierderi grele.

Forțele ruse au bombardat periferia Kievului miercuri, la o zi după ce Rusia a declarat că reduce atacurile acolo — o mișcare pe care Occidentul a respins-o drept un truc al invadatorilor ruși de a se regrupa.

Armata rusă a bombardat Kievul

Un bombardament intens s-a auzit miercuri dimineață. Într-o adresă adresată Comitetului European al Regiunilor, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a spus că au loc bătălii în apropierea capitalei Ucrainei.

„Am primit, ieri, informații că în acest moment forțele ruse s-au îndepărtat de Kiev. Nu este adevărat. Toată noaptea, am auzit și am supravegheat atacul lor nesăbuit și am auzit explozii uriașe la est de Kiev și la nord de Kiev. Înseamnă că acolo sunt bătălii. , că oamenii mor și astăzi.”

