Forțele ruse se regrupează pentru a bombarda Kievul

Forțele ruse au bombardat miercuri periferia Kievului și un oraș asediat din nordul Ucrainei, la o zi după ce au anunțat că își reduc operațiunile acolo, în ceea ce Occidentul a considerat un truc de regrupare a invadatorilor care au suferit pierderi grele.

Armata rusă a bombardat Kievul

Un bombardament intens s-a auzit miercuri dimineață. Într-o adresă adresată Comitetului European al Regiunilor, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a spus că au loc bătălii în apropierea capitalei Ucrainei.

„Am primit, ieri, informații că în acest moment forțele ruse s-au îndepărtat de Kiev. Nu este adevărat. Toată noaptea, am auzit și am supravegheat atacul lor nesăbuit și am auzit explozii uriașe la est de Kiev și la nord de Kiev. Înseamnă că acolo sunt bătălii. , că oamenii mor și astăzi.”

Jurnaliştii Reuters din apropierea suburbiei Irpin din Kiev au auzit dese bombardamente şi explozii la sol şi în aer.

Atacurile au avut loc la doar o zi după ce Rusia a declarat că va reduce operațiunile din apropierea Kievului și a orașului Cernihiv din nordul „pentru a crește încrederea reciprocă” pentru negocierile de pace.

Ucrainenii care au fugit au vorbit despre obuze care au aterizat în Irpin și cadavre pe străzi.

Yulia Kalmutska a spus că s-a ascuns împreună cu alte 37 de persoane într-un subsol. Au fost atacați de mitraliere rusești și clădirea a luat foc.

„Am îngropat patru oameni aproape de mine – tatăl meu. Am îngropat doi tineri care erau vecini mei. Nu au putut ajunge la intrarea în clădire și au fost împușcați de trupele ruse. Și o femeie în vârstă care gătea și a venit sub foc.”

Liderii occidentali, avertisment referitor la negocierile cu Moscova

Liderii ucraineni și occidentali au avertizat că gestul aparent de pace al Moscovei la discuțiile de marți de la Istanbul a fost o acoperire pentru reorganizarea forțelor care nu au reușit să cuprindă Kievul, sau orice alt oraș important, la aproape cinci săptămâni de invazie.

Irpin însuși a fost recucerit de forțele ucrainene în această săptămână. Jurnaliștii Reuters care au intrat marți au văzut trupe ucrainene patrulând într-un oraș fantomă abandonat cu clădiri în ruine, cu cadavrul unui bătrân și al unei femei întinși pe străzi.

Într-o adresă de peste noapte, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a spus clar că nu a luat nimic din spusele Moscovei la valoarea nominală.

„Ucrainenii nu sunt oameni naivi. Ucrainenii au aflat deja, atât în ​​aceste 34 de zile de invazie, cât și în ultimii opt ani de război din Donbass, că doar un rezultat concret poate fi de încredere”.

Organizația Națiunilor Unite a declarat miercuri că numărul celor care au fugit din țară a crescut peste 4 milioane. Mai mult de jumătate dintre acești refugiați sunt copii, iar restul preponderent femei.

