O echipă din Liga a 6-a vrea să dea peste Barcelona! Gluma antrenorului de la SD Negreira a devenit virală în Spania

Micuțul club galician trăiește un moment istoric, fiind inclus în tragerea la sorți a Cupei Regelui, acolo unde ar putea întâlni o formație de top din La Liga.

SD Negreira, o echipă modestă din Preferente de Galicia (Liga a 6-a), a intrat în atenția Spaniei odată cu calificarea în primul tur al Cupei Regelui. Micul club galician va participa pentru prima dată la o fază națională a competiției, alături de formații din La Liga, iar atmosfera din jurul echipei este una de sărbătoare.

Totuși, nu doar performanța sportivă a atras atenția presei iberice, ci și o coincidență amuzantă: numele echipei, Negreira, este același cu cel al fostului vicepreședinte al arbitrilor spanioli implicat în scandalul care a zguduit clubul FC Barcelona, cunoscut drept „Cazul Negreira”.

„Să vedem dacă se face un mic aranjament”

După victoria categorică, 4-0 cu Textil Escudo, care le-a asigurat calificarea în turul următor, antrenorul celor de la SD Negreira a oferit o replică ce a devenit imediat virală în Spania:

„Să vedem dacă se face un mic aranjament și picăm cu ei (n.r. FC Barcelona)”, a spus acesta, zâmbind larg în fața jurnaliștilor.

Gluma a fost făcută într-un ton relaxat, fără nicio intenție provocatoare, însă coincidența a fost prea bună pentru a trece neobservată. În scurt timp, declarația a fost preluată de marile publicații spaniole, precum Marca și AS, care au subliniat ironia: o echipă numită „Negreira” care speră să joace cu Barcelona, club acuzat că ar fi plătit ani la rând familia Negreira pentru influențarea arbitrajelor.

Deocamdată, duelul cu Barcelona nu este posibil

Potrivit regulamentului Federației Spaniole de Fotbal (RFEF), FC Barcelona, alături de Real Madrid, Atletico Madrid și Athletic Bilbao, va intra direct în faza șaisprezecimilor Cupei, fiind angrenată în Supercupa Spaniei.

Astfel, SD Negreira nu o poate întâlni pe Barcelona – cel puțin nu încă. În schimb, echipa are șanse reale să se confrunte cu adversari importanți din prima ligă, precum Celta Vigo, Real Sociedad, Deportivo Alaves sau Real Oviedo, toate aflate în proximitatea geografică a regiunii Galicia.

Președintele clubului, Adrian Vazquez, a declarat plin de entuziasm pentru presa locală: „Suntem siguri că vom umple stadionul, indiferent de adversar.”

O poveste de pasiune locală și perseverență

SD Negreira are o istorie bogată, strâns legată de comunitatea din Vila de Negreira, o localitate mică, dar cu tradiție sportivă. Deși fotbalul se juca aici încă din anii ’50, clubul a fost fondat oficial în 1963, avându-i la conducere pe Jose Lopez Fuentes și Roque Tunas Pensado.

Primul sezon, 1963/64, a fost unul dificil: echipa nu a putut participa în Liga da Costa din motive administrative, dar a debutat în Copa da Costa, unde a ajuns până în semifinale. De-a lungul decadelor, Negreira a oscilat între ligile regionale și eșaloanele superioare, atingând apogeul în sezonul 2005/06, când a evoluat în Segunda División B (Liga 3).

Acum, după aproape 20 de ani, micuța echipă din Galicia trăiește un nou moment de glorie. Chiar dacă tragerea la sorți nu o va aduce față în față cu Barcelona, visul de a juca împotriva unui adversar din La Liga este deja o realitate pentru SD Negreira, simbol al pasiunii locale și al bucuriei de a visa frumos.

