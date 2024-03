Oficialii români se află în Coreea de Sud, unde discută detaliile unei eventuale cooperări cu industria de apărare a națiunii asiatice, potrivit defenseromania.ro.

Parteneriatul strategic dintre România și Coreea de Sud începe să capete formă. Zilele acestea, ministrul român al economiei, a vizitat câteva facilități de producție din Coreea de Sud.

Potrivit unui comunicat al companiei Hanwha din industria de apărare, o delegație a Guvernului român, condusă de domnul Ștefan-Radu Oprea, ministrul economiei, a vizitat sediul Hanwha Aerospace din Seul, pe 26 martie.

Oficialul român a purtat o serie de discuții cu Jaeil Son, președinte și CEO, precum și cu alți înalți oficiali ai celui mai mare grup aerospațial și de apărare din Coreea de Sud.

,,Ambele părți au împărtășit opinii cu privire la modalitățile de consolidare a legăturilor bilaterale într-o gamă largă de domenii, deoarece Hanwha Aerospace, o subsidiară cheie a celei de-a șaptea întreprinderi comerciale din Coreea de Sud, operează afaceri în toate domeniile terestre, aeriene, maritime și spațiale”, se precizează în comunicat.

Compania sud-coreeană mai arată că ”Hanwha Aerospace este gata să coopereze cu Guvernul României pentru a ajuta la creșterea economică și industrială”.

Hanwha are obiective îndrăznețe, mai exact de a deveni ”cel mai de încredere partener al NATO”. Și într-adevăr, compania se pare că se află pe drumul cel bun. După contractele-gigant semnate cu Polonia (pentru câteva sute de obuziere K9 Thunder), sud-coreenii țintesc o cooperare importantă și cu România.

Pe 26 februarie, presa din Coreea anunța că România urmează să semneze, în luna martie, contractul pentru achiziția de obuziere autopropulsate K9 Thunder.

Publicația The Korea Economic Daily scria atunci că în martie se va semna contractul dintre Hanwha Aerospace și România pentru livrarea de obuziere autopropulsate de 155 mm de tip K9 Thunder.

Potrivit sursei citate contractul se ridică la 1 trilion de woni, adică aproximativ 751 de milioane de dolari. Va fi primul acord dintre Hanwha și România, mai precizează presa din Coreea.

Informația venea să confirme ceea ce DefenseRomania a scris încă de la începutul anului, când anunța în exclusivitate că țara noastră a făcut un pas mare pentru înzestrarea cu obuziere de ultimă generație K9 Thunder. Coreenii de la Hanwha au spus „da” tuturor condițiilor din program.

Potrivit surselor noastre, faza a II-a a licitației, depunerea ofertelor, s-a încheiat pe data de 11 ianuarie iar una din oferte este cea a Hanwha Aerospace, care a mers mai departe cu oferta de obuziere autopropulsate K9 Thunder și, cel mai probabil, cu varianta K10 Ammunition Resupply Vehicle (ARV) șenilat, împreună cu muniția aferentă.

Astfel, Hanwha se află în pole position pentru înzestrarea Armatei României cu obuziere șenilate autopropulsate de 155 mm de tip K9 Thunder.

Ce cuprinde achiziția? Achiziția cuprinde 3 sisteme de obuzier de 155 mm (54 de obuziere + muniție + suport logistic). Vor fi achiziționate astfel 54 de obuziere la nivel de batalion.

Dacă Hanwha Aerospace încheie în cele din urmă acordul, va fi primul contract dintre compania coreeană și România, precum și al șaselea acord similar cu o țară europeană.

Obuzierele coreene autopropulsate K9 Thunder au fost comandate de 9 state.

Ele sunt operate de Coreea de Sud, Estonia, Finlanda, India, Norvegia, Polonia, Turcia și există comenzi din Australia și Egipt.

Din aceste state Estonia, Finlanda, Norvegia, Polonia și Turcia sunt membre NATO.

Ștefan-Radu Oprea crede că fabrica de zahăr Luduș va produce din nou zahăr din toamnă

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan-Radu Oprea a anunţat, la Târgu Mureş, că a vizitat Fabrica de Zahăr din Luduş, care a contractat deja jumătate din producţia de sfeclă de zahăr de care are nevoie şi consideră că, începând din luna octombrie, va produce din nou zahăr din sfeclă produsă în ţară.

„Astăzi am venit să văd cum evoluează mediul de afaceri local, care sunt provocările. Prima vizită a fost la Fabrica de Zahăr din Luduş, unde am cunoscut un management foarte decis ca în octombrie să pornească producţia de zahăr. Am înţeles că astăzi au deja contractată jumătate din producţia de sfeclă de zahăr de care au nevoie şi că speră prin faptul că vor începe la timp, vor începe să producă, să determine fermierii să aibă mai mare încredere şi să planteze pe cel puţin 6000 de hectare, atât cât au nevoie pentru a putea să meargă în plin (…) S-a ajuns în salvarea acestui proiect de către un investitor român, împreună cu fermierii din zonă şi eu cred că într-adevăr, începând cu octombrie vom vedea că fabrica din Luduş va produce zahăr din nou din sfecla de zahăr produsă aici”, a declarat ministrul Ştefan-Radu Oprea, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul companiei MATEROM din Târgu Mureş.

