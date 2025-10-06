Numărul victimelor avalanșei din Slovenia a crescut la trei

Salvatorii au recuperat luni trupurile a doi alpiniști croați dați dispăruți, ridicând astfel numărul victimelor avalanșei din Alpii Sloveniei la trei, scrie AFP.

Tragedie în Alpii Sloveniei

Trei membri dintr-un grup de șapte alpiniști croați au fost surprinși de avalanșă duminică. Aceștia deciseseră să coboare de la o cabană situată în apropierea muntelui Tosc din Alpii Iulieni, în ciuda condițiilor meteorologice tot mai nefavorabile.

Din păcate, toți cei trei alpiniști și-au pierdut viața în avalanșă, a declarat șeful operațiunii de salvare, Miha Arh, jurnaliștilor aflați în Stara Fuzina, lângă granița cu Italia.

Trupul unuia dintre alpiniști fusese găsit încă din seara zilei de duminică, înainte ca aceste căutări – la care au participat peste 60 de salvatori – să fie suspendate din cauza riscului de noi avalanșe.

Căutările au fost reluate luni, condițiile meteorologice îmbunătățindu-se și permițând utilizarea elicopterelor.

Celelalte două trupuri au fost găsite îngropate în zăpadă, într-o râpă aflată la aproximativ 350 de metri de locul unde avalanșa i-a surprins, a precizat Arh.

Alpii Iulieni reprezintă o destinație populară atât pentru alpiniștii locali, cât și pentru cei străini. Conform datelor asociației naționale de salvare, în medie, aproximativ 20 de persoane își pierd viața anual în munții Sloveniei.

