„Nu mai e cu capul la CFR!” Ilie Dumitrescu, despre forma slabă a lui Louis Munteanu

Fostul internațional român consideră că atacantul ardelenilor este afectat de faptul că nu a prins transferul în străinătate.

Louis Munteanu (23 de ani) trece printr-o perioadă dificilă la CFR Cluj. După ce sezonul trecut reușise să marcheze 25 de goluri în 42 de meciuri, în actuala stagiune atacantul a înscris doar o dată în nouă partide. Forma slabă a fotbalistului a fost analizată de Ilie Dumitrescu, care crede că ratarea transferului în Vest l-a afectat serios.

„Trebuia să joace în celelalte meciuri. El are nevoie de jocuri, să demonstreze, mai ales în perioada asta. Trebuia să joace toate meciurile. Asta era abordarea mea și filosofia dacă lucram la CFR Cluj. La meciul cu Botoșani a fost altruist pe fondul în care el nu avea realizări. La cum îl știu, și dacă era în unghi dădea la poartă. Eu știu ce probleme aveau cu Louis Munteanu”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Fostul internațional a făcut referire și la faza din meciul CFR Cluj – FC Botoșani 3-3, când Munteanu a ales să paseze într-o situație clară de gol.

În minutul 65, atacantul intrat de câteva minute pe teren a scăpat spre poartă, având de partea sa doi colegi și doar portarul Anestis în față. În loc să finalizeze singur, a decis să-i paseze lui Antonio Bosec, care a tras slab, iar portarul grec a intervenit. Momentul a fost considerat simbolic pentru lipsa de încredere a lui Munteanu.

„Nu mai e cu capul acolo”

Ilie Dumitrescu a subliniat că lipsa transferului dorit i-a afectat concentrarea și evoluțiile.

„Are personalitate, are execuții, avea încredere. La el nu exista să dea pasă. Copilul ăsta trebuie să arate și să demonstreze. Sunt jucători care au avut meciuri și au plecat dacă au primit oferte. El nu mai e cu capul acolo”, a mai spus fostul internațional.

Pentru CFR Cluj, revenirea lui Louis Munteanu la forma de anul trecut ar putea fi decisivă în lupta pentru obiectivele interne și europene, însă atacantul pare încă blocat de incertitudinea legată de viitorul său.

