Complexul va susține extinderea infrastructurii companiei destinate dezvoltării inteligenței artificiale

Meta Platforms a anunțat o investiție de 1,5 miliarde de dolari pentru construirea unui centru de date de mari dimensiuni în El Paso, Texas, al treilea din stat și al 29-lea la nivel global. Complexul va susține extinderea infrastructurii companiei destinate dezvoltării inteligenței artificiale, potrivit Reuters.

Proiectul, care urmează să devină operațional în 2028, va putea atinge o capacitate de un gigawatt, suficientă pentru a alimenta un oraș de talia San Francisco timp de o zi. Prin dimensiune și infrastructură, centrul este considerat unul dintre cele mai ambițioase proiecte tehnologice planificate în Statele Unite.

Meta estimează că investiția va genera circa 100 de locuri de muncă permanente, în timp ce în perioada de construcție vor lucra peste 1.800 de muncitori. Compania a ales El Paso, datorită stabilității rețelei electrice și a forței de muncă specializate din regiune.

„Gazela cea mai rapidă ajunge prima, iar Meta este, fără îndoială, cea mai rapidă din industrie”, a declarat Jon Barela, CEO al Borderplex Alliance, organizația care a facilitat investiția.

Finanțarea proiectului provine integral din fonduri proprii și face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Meta a investit deja peste 10 miliarde de dolari în Texas, unde are peste 2.500 de angajați. Recent, compania a încheiat și un acord de 29 de miliarde de dolari cu Pimco și Blue Owl, pentru dezvoltarea unui campus de centre de date în Louisiana.

Noua investiție reflectă intensificarea competiției dintre giganții tehnologici, Meta, Amazon, Alphabet și Microsoft, pentru dominarea infrastructurii AI. Estimările publice arată că aceste companii vor cheltui, până la finalul lui 2025, peste 360 de miliarde de dolari pentru extinderea și alimentarea centrelor de date.

Meta a precizat că noul campus din El Paso va funcționa integral cu energie regenerabilă și va utiliza un sistem închis de răcire lichidă, care permite reciclarea continuă a apei. Compania s-a angajat, de asemenea, să restaureze o cantitate dublă de apă față de cea consumată, menținându-și obiectivul de a deveni „water-positive” până în 2030.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube