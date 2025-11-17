Potrivit MApN, forțele ruse au atacat din nou infrastructura civilă ucraineană din zona Ismail, aflată foarte aproape de limita teritorială a României

Un nou atac cu drone lansat de forțele ruse în sudul Ucrainei, în noaptea de duminică spre luni, a declanșat măsuri de precauție în nordul județului Tulcea. Ministerul Apărării Naționale anunță că sistemele radar au urmărit mai multe ținte care au evoluat pe teritoriul ucrainean, în proximitatea graniței fluviale cu România, fără ca vreun aparat să pătrundă în spațiul aerian național.

Potrivit MApN, forțele ruse au atacat din nou infrastructura civilă ucraineană din zona Ismail, aflată foarte aproape de limita teritorială a României. La ora 02.30, după notificarea Statului Major al Forțelor Aeriene, IGSU a emis un mesaj RO-Alert către locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizând asupra riscului de cădere a unor fragmente din spațiul aerian și recomandând adăpostirea.

Alertarea populației a venit și în contextul a patru apeluri primite la dispeceratul ISU „Delta”, în care localnicii semnalau zgomote intense, similare unor bombardamente. Operatorii au informat apelanții că atacurile vizează exclusiv teritoriul ucrainean, dar au recomandat precauție și raportarea imediată a oricăror obiecte suspecte.

MApN anunță că pe parcursul zilei de luni vor fi efectuate verificări în zonele unde ar putea exista riscuri legate de operațiunile din noaptea precedentă. Totodată, structurile militare aliate sunt informate în timp real despre evoluția situației de la frontieră.

Ministerul reiterează condamnarea fermă a acțiunilor Federației Ruse, calificând aceste atacuri asupra infrastructurii civile din Ucraina drept „nejustificate și contrare dreptului internațional”.

Incidentul vine la doar câteva zile după episodul din 10–11 noiembrie, când o dronă rusească a trecut în spațiul aerian românesc și s-a prăbușit lângă localitatea Grindu — situație care a determinat convocarea ambasadorului Rusiei la Ministerul Afacerilor Externe.

