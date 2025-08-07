31.7 C
București
joi, 7 august 2025
caută...
AcasăSocialEvenimentNina Iliescu, mesaj emoționant după moartea fostului președinte: "Vă mulțumesc"

Nina Iliescu, mesaj emoționant după moartea fostului președinte: „Vă mulțumesc”

SocialEvenimentȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Foto - Arhivă

Nina Iliescu, soția fostului președinte al României, Ion Iliescu, a transmis un mesaj de recunoștință celor care au organizat și au participat la funeraliile celui care a fost primul președinte al României postcomuniste.

Mesajul Ninei Iliescu

Mesajul, publicat pe blogul oficial ioniliescu.wordpress.com, vine la câteva zile după ce fostul șef al statului a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Militar Ghencea III.

Aceasta a adus un omagiu medicilor și personalului sanitar care au îngrijit starea de sănătate a fostului președinte în ultimele două luni de viață:

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului președinte al României libere și democrate. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”, a scris Nina Iliescu, pe blogul ioniliescu.wordpress.com.

CITEȘTE ȘI – China transmite condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu

„Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu. Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”, a mai spus aceasta.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Banca Angliei (BoE) a decis joi să reducă dobânda de politică monetară, cu un sfert de punct procentual, la 4%

Economie internațional Catalin Serban - 0
Banca Angliei (BoE) a redus joi, în conformitate cu așteptările, dobânda sa de politică monetară principală cu 25 de puncte de bază, aceasta fiind...

România a învins clar Ungaria! Tricolorii merg în preliminariile Cupei Mondiale din 2027

Baschet Dragos Soneriu - 0
Naționala de baschet a obținut o victorie convingătoare la Oradea și este deja calificată în faza următoare a campaniei pentru Mondialul din 2027.Echipa națională...

Ministerul Finanțelor atrage 781 mil. lei de la bănci prin titluri de stat, la dobânzi de peste 7%

Economie internă Narcis Rosioru - 0
Ministerul Finanțelor a atras joi, 7 august, un total de 781 milioane de lei de la bănci, în urma a două licitații de titluri...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.