Nina Iliescu, mesaj emoționant după moartea fostului președinte: „Vă mulțumesc”

Nina Iliescu, soția fostului președinte al României, Ion Iliescu, a transmis un mesaj de recunoștință celor care au organizat și au participat la funeraliile celui care a fost primul președinte al României postcomuniste.

Mesajul Ninei Iliescu

Mesajul, publicat pe blogul oficial ioniliescu.wordpress.com, vine la câteva zile după ce fostul șef al statului a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Militar Ghencea III.

Aceasta a adus un omagiu medicilor și personalului sanitar care au îngrijit starea de sănătate a fostului președinte în ultimele două luni de viață:

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului președinte al României libere și democrate. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”, a scris Nina Iliescu, pe blogul ioniliescu.wordpress.com.

„Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu. Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”, a mai spus aceasta.

