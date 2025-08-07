China transmite condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu

Guvernul chinez a transmis joi un mesaj oficial de condoleanțe după decesul fostului președinte al României, Ion Iliescu, descriindu-l drept „un vechi prieten al poporului chinez” și subliniind contribuția sa esențială la relațiile bilaterale româno-chineze.

Reacția Chinei, după moartea lui Ion Iliescu

„Regretăm profund moartea fostului preşedinte Iliescu şi transmitem sincere condoleanţe guvernului şi poporului român, precum şi familiei sale”, a adăugat purtătorul de cuvânt, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, citat de agenția de presă Xinhua.

Potrivit autorităților de la Beijing, Ion Iliescu a fost „un lider important al României și un susținător al cooperării prietenești dintre cele două țări”, remarcându-se de-a lungul timpului prin sprijinul său pentru dezvoltarea relațiilor diplomatice și economice dintre România și China.

CITEȘTE ȘI – Organizația „Corupția Ucide” protest joi seara în București față de declararea unei zile de doliu național pentru Ion Iliescu

Declarația vine în contextul funeraliilor de stat organizate în memoria fostului președinte, care a decedat marți, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, după o lungă perioadă de spitalizare. Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în cadrul unei ceremonii cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III din București.

Pe parcursul a două zile, România a comemorat moștenirea politică a celui care a condus țara în trei mandate prezidențiale (1990–1992, 1992–1996 și 2000–2004), iar joi, 7 august, a fost decretată zi de doliu național, cu drapelul coborât în bernă în întreaga țară.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.