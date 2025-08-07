Anunțuri
Publicitate
AcasăSocialEvenimentChina transmite condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu

China transmite condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu

SocialEvenimentȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
anunt ion iliescu modified
Foto - Arhivă / Ion Iliescu a murit

Guvernul chinez a transmis joi un mesaj oficial de condoleanțe după decesul fostului președinte al României, Ion Iliescu, descriindu-l drept „un vechi prieten al poporului chinez” și subliniind contribuția sa esențială la relațiile bilaterale româno-chineze.

Reacția Chinei, după moartea lui Ion Iliescu

„Regretăm profund moartea fostului preşedinte Iliescu şi transmitem sincere condoleanţe guvernului şi poporului român, precum şi familiei sale”, a adăugat purtătorul de cuvânt, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, citat de agenția de presă Xinhua.

Potrivit autorităților de la Beijing, Ion Iliescu a fost „un lider important al României și un susținător al cooperării prietenești dintre cele două țări”, remarcându-se de-a lungul timpului prin sprijinul său pentru dezvoltarea relațiilor diplomatice și economice dintre România și China.

CITEȘTE ȘI – Organizația „Corupția Ucide” protest joi seara în București față de declararea unei zile de doliu național pentru Ion Iliescu

Declarația vine în contextul funeraliilor de stat organizate în memoria fostului președinte, care a decedat marți, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, după o lungă perioadă de spitalizare. Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în cadrul unei ceremonii cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III din București.

Pe parcursul a două zile, România a comemorat moștenirea politică a celui care a condus țara în trei mandate prezidențiale (1990–1992, 1992–1996 și 2000–2004), iar joi, 7 august, a fost decretată zi de doliu național, cu drapelul coborât în bernă în întreaga țară.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Putin și Trump, întâlnire „în zilele următoare”. Kremlinul confirmă discuții pentru un summit la cel mai înalt nivel

Internațional Narcis Rosioru - 0
Kremlinul a anunțat joi că președintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump „în zilele următoare”, în cadrul unei...

Darwin Núñez, tot mai aproape de Al-Hilal. Liverpool acceptă oferta de 46,3 milioane de lire

Fotbal Alexandru Stancu - 0
Atacantul uruguayan Darwin Núñez este așteptat să părăsească Liverpool în perioada următoare, după ce clubul de pe Anfield a ajuns la un acord cu...

Putin și Trump, întâlnire „în zilele următoare”. Kremlinul confirmă discuții pentru un summit la cel mai înalt nivel

Internațional Narcis Rosioru - 0
Kremlinul a anunțat joi că președintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump „în zilele următoare”, în cadrul unei...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.