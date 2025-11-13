Președintele Nicușor Dan numește, joi, noi consilieri prezidențiali, între care și pe Vlad Vasile-Voiculescu, fost ministru al Sănătății, urmărit penal în dosarul vaccinurilor. Acesta ar urma să devină consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, cinci decrete de numire a unor consilieri, printre care și Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, urmărit penal în dosarul vaccinurilor.

A fost numit consilier prezidențial Valentin-Sorin Costreie, începând cu data de 17 noiembrie 2025, la Departamentul Educație şi Cercetare și consilier de stat Vlad Ionescu, începând cu data de 1 decembrie 2025, la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni.

Mădălina-Gabriela Fătu a fost numită consilier de stat începând cu data de 17 noiembrie 2025 la Secretariatul General al Administrației Prezidențiale.

De asemenea, Nicușor Dan a semnat un decret oferindu-i calitatea de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană lui Vlad Vasile-Voiculescu, începând cu data de 17 noiembrie 2025. Acesta este fost ministru al Sănătății, în perioada pandemiei, și urmărit penal în acest dosar împreună cu fostul premier de la acea vreme, Florin Cîțu.

Totodată, a fost semnat un decret privind acordarea calității de consilier onorific a lui Șerban Iftime, începând cu data de 17 noiembrie 2025, la Departamentul Politici Economice şi Sociale.

Prejudicul din „dosarul vaccinurilor” ar ajunge la 1 miliard de euro

Procurorii DNA au anunțat, în decembrie 2023, începerea urmăririi penale față de fostul premier Florin Cîțu și față de foștii miniștri ai Sănătății, Vlad Vasile Voiculescu și Ioana Mihăilă, pentru achiziția vaccinurilor anti-Covid-19.

Procurorii DNA spuneau, în 2023, ca achizițiile de vaccinuri au cauzat bugetului statului român un prejudiciu de un miliard de euro.

