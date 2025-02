Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, care şi-a anunţat intenţia de a candida la Preşedinţie, a comentat sâmbătă faptul că liderul USR Elena Lasconi l-a comparat cu Călin Georgescu, el afirmând că acum două luni România a fost foarte aproape de dezastru, transmite Pro TV.

”Eu cred că România trece printr-o situaţie complicată, de criză, eu cred că acum două luni România a fost foarte aproape de dezastru şi cred că noi, clasa politică, trebuie să ne păstrăm la înălţimea acestei situaţii extraordinare prin care România trece. Ăsta este comentariul pe care am să îl fac”, a declarat Nicuşor Dan sâmbătă, într-o conferință de presă.

Întrebat dacă se aştepta la un astfel de atac din partea elenei Lasconi, Nicuşor Dan a replicat: ”Nu vreau să intru într-o polemică”.

El a fost solicitat să comenteze faptul că mai multe voci din USR susţin că declaraţiile Elenei Lasconi nu reprezintă poziţia partidului şi să precizeze dacă asistăm la o ruptură în USR şi la posibile presiuni în USR asupra Elenei Lasconi în vederea retragerii acesteia din cursa pentru Cotroceni.

”Asta este o discuţie internă în USR cu care nu vreau să intereferez. Tot ce vreau să spun este că acest partid m-a susţinut de două ori pentru alegerile la Primăria Capitalei – în 2020 şi în 2024 – că am avut o relaţie foarte bună cu consilierii generali în mandatul trecut şi sper să o am şi în mandatul care urmează”, a declarat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Preşedintele USR, Elena Lasconi, l-a atacat dur vineri pe Nicuşor Dan, într-o intervenţie la Digi24, afirmând că nu ştie la ce s-a gândit primarul Capitalei atunci când a decis să candideze la alegerile prezidenţiale. Ea îl compară cu fostul candidat independent la presedinţie Călin Georgescu şi spune despre edilul Capitalei că „seamănă cu mirajul altui independent care vrea să ne salveze”.

„Eu nu înţeleg calculul pe care l-a făcut Nicuşor Dan, dacă are un calcul, şi mirajul acesta al independentului seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care vrea să ne salveze. Încă o dată, nu ştiu la ce anume s-a gândit atunci când a decis să candideze la prezidenţiale”, a mai spus Elena Lasconi.

Fostul primar USR al Sectorului 1 Clotilde Armand a reacţionat prezentând scuze lui Nicuşor Dan în numele colegilor care nu împărtăşesc deloc viziunea lui Lasconi, subliniind că poziţia acesteia nu este poziţia oficială a USR.

Președintele USR, Elena Lasconi, a precizat joi că se va întâlni pe 29 ianuarie cu primarul Capitalei, Nicușor Dan, pentru a discuta despre candidatura la prezidențiale.

‘Am intrat în turul doi. Nu văd cum eu aș putea să mă răzgândesc. Dar sunt un om rațional. O să am și o întâlnire cu Nicușor Dan (…), am fixat eu o întâlnire pentru miercuri. O să discutăm lucrul acesta. Este foarte important să vedem și sondaje. Noi încă nu am comandat sondaje. O s-o facem probabil de săptămâna viitoare încolo. Dar aduceți-vă aminte: ce sondaj oferit publicității anul trecut, vreme de cinci luni, m-a dat pe mine în turul doi? Am auzit că sunt pe locul cinci. Uneori am auzit că sunt pe locul șase. Sincer, nu am încredere în foarte multe sondaje. Am încredere în casele de sondare cu care lucrăm noi, pentru că au dat un rezultat foarte apropiat de ceea ce s-a întâmplat în realitate’, a spus președinta USR pentru Digi 24.

