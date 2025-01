Elena Lasconi se va întâlni cu Nicușor Dan. Când va avea loc întrevederea

Președintele USR, Elena Lasconi, a precizat joi că se va întâlni pe 29 ianuarie cu primarul Capitalei, Nicușor Dan, pentru a discuta despre candidatura la prezidențiale.

‘Am intrat în turul doi. Nu văd cum eu aș putea să mă răzgândesc. Dar sunt un om rațional. O să am și o întâlnire cu Nicușor Dan (…), am fixat eu o întâlnire pentru miercuri. O să discutăm lucrul acesta. Este foarte important să vedem și sondaje. Noi încă nu am comandat sondaje. O s-o facem probabil de săptămâna viitoare încolo. Dar aduceți-vă aminte: ce sondaj oferit publicității anul trecut, vreme de cinci luni, m-a dat pe mine în turul doi? Am auzit că sunt pe locul cinci. Uneori am auzit că sunt pe locul șase. Sincer, nu am încredere în foarte multe sondaje. Am încredere în casele de sondare cu care lucrăm noi, pentru că au dat un rezultat foarte apropiat de ceea ce s-a întâmplat în realitate’, a spus președinta USR pentru Digi 24.

În ce privește faptul că liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, îl susține pe Nicușor Dan pentru prezidențiale, Elena Lasconi a replicat că nu ia ‘personal’ astfel de afirmații și că au ‘tăbăcit-o’ campaniile electorale.

‘Dacă vrei să lucrezi pentru comunitate și ai orgolii, nu ai ce să cauți în politică. Cred că sunt unul dintre puținii politicieni care nu au orgolii. Trec peste foarte multe jigniri și foarte multe acuzații pe care le fac alții la adresa mea. Ar fi trebuit să îl întrebați pe domnul Orban ce le-ar spune el celor 1,7 milioane de români, după ce am intrat în turul doi. Până la urmă, am făcut un rezultat istoric și pentru USR. În acești opt ani este cel mai bun rezultat. Pe de altă parte, sunt absolut conștientă că au fost și votanți care au votat tactic. Și le mulțumesc pentru asta’, a spus lidera USR.

Consiliul Național al USR nu a abordat subiectul candidaturii la prezidențiale

Întrebată dacă există în USR o facțiune care să nu o susțină pentru prezidențiale, Lasconi a precizat că subiectul nu a fost abordat în Consiliul Național.

‘E democrație, se discută, se votează. Eu sunt absolut deschisă. Dar cred că ar fi intrarea USR în uitare dacă noi ne-am descotorosi de candidatul care a obținut cel mai bun scor de când există partidul. A intrat în turul doi și dintr-o dată gândești că nu mai este bun. Dar eu sunt pentru democrație și pentru vot. Dacă dorește cineva să discute despre asta, nu are decât să o facă. Eu nu mă opun’, a spus ea.

În ce privește faptul că noii viceprimari ai Capitalei provin de la PSD și PNL, Lasconi a declarat că preferă să mai aștepte înainte de a face comentarii pe acest subiect, deoarece vrea să vadă imaginea de ansamblu.

‘Dați-mi voie să mă abțin și să mai stau puțin să privesc imaginea de ansamblu, cu tot ceea ce se întâmplă în jurul lui Nicușor Dan și în primăriile din orașele mari și o să fac atunci… (aprecieri. n.r.). Îmi place să cântăresc mai mult lucrurile și să încerc să văd ‘the big picture”, a spus ea.

Elena Lasconi deranjată profund de candidatura lui Nicușor Dan la prezidențiale: E așa o vrăjeală asta cu independenții

Anunțul lui Nicușor Dan despre intenția de a candida la prezidențiale nu a fost fair-play, spune liderul USR, Elena Lasconi.



„Nu a fost fair play. Eu nu sunt șocată deloc. Pe mine nu mă mai surprinde nimic în seara asta. Am înțeles. Aveam deja un feeling dintre cele două tururi pentru că nu reacționa și știu că au pus presiune chiar lideri din zona PNL să mă susțină pentru turul 2 și-a făcut-o destul de târziu. M-a surprins, sincer, faptul că s-a folosit o minciună că m-ar fi anunțat și că m-ar fi sunat și nu aș fi răspuns.

Dimpotrivă, eu l-am sunat și nu a răspuns, nu m-a sunat niciodată. (…) Voiam să vorbesc cu el, că am auzit. Deja erau tot felul de surse și voiam să-l întreb. Nu voiam să-i fac absolut nimic. Ce să-i fac eu? Omul este liber să candideze. Sunt sigură că poate o să-și găsească timp să mergem să mâncăm un prânz împreună, să avem o cafea, să vorbim”, spune la B1Tv Elena Lasconi.

