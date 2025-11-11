Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți, 11 noiembrie 2025, un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, eveniment dedicat militarilor care au participat la misiuni externe sub drapelul României.

Mesajul a fost prezentat, în cadrul ceremoniei organizate la Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații și pe teritoriul României din București, de Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională din cadrul Departamentului Securității Naționale.

În debutul mesajului, șeful statului a subliniat importanța istorică și simbolică a acestei zile:

„Sărbătorim astăzi Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, prilej de omagiere a tuturor militarilor care au participat la misiuni în zone unde România a fost și este prezentă alături de aliați și parteneri.”

Președintele a amintit că 11 noiembrie marchează încheierea Primului Război Mondial, prin semnarea armistițiului din 1918, dar și un moment de reculegere pentru eroii români: căderea, în urmă cu 22 de ani, a primului militar român în teatrul de operații din Afganistan, sublocotenentul (post-mortem) Iosif Silviu Fogorași.

Recunoștință pentru sacrificiul ostașilor români

Nicușor Dan a evidențiat că independența și prestigiul României pe plan internațional se datorează, în mare măsură, sacrificiilor militarilor români, care au luptat cu devotament de-a lungul istoriei.

„Ne exprimăm recunoștința pentru veteranii din cel de-al Doilea Război Mondial, precum și pentru toți ostașii români care, cu hotărâre, devotament și eroism, au luptat în Războiul pentru Independența României și în Primul Război Mondial, pentru reîntregirea neamului”, a transmis președintele.

Felicitări pentru echipa INVICTUS România

Șeful statului a felicitat, totodată, militarii răniți care au reprezentat România la Jocurile INVICTUS desfășurate anul acesta în Canada:

„Dumneavoastră sunteți modele de tenacitate și perseverență! Admir voința neclintită cu care vă dedicați sportului, cu același curaj pe care l-ați avut și în misiuni, și vă felicit pentru modul în care reprezentați România la cel mai înalt nivel și cu rezultate deosebite.”

România, pilon de stabilitate în contextul crizei de securitate din Europa

Președintele a subliniat și rolul strategic al României în actualul context de securitate, marcat de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei:

„România se află în vecinătatea imediată a războiului de agresiune dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei. În pofida efectelor negative ale acțiunilor agresive ale Federației Ruse la nivel european, țara noastră rămâne un pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO.”

Nicușor Dan a subliniat că acest statut onorant al României se datorează, în mare parte, veteranilor și militarilor activi, care contribuie constant la consolidarea securității regionale și euroatlantice.

Mesaj final: onoare, recunoștință și respect

„Reprezentați repere pentru societate și pentru tinerele generații, cetățeni pe care România se poate baza oricând pentru apărarea suveranității, independenței, unității și integrității sale teritoriale, precum și pentru protejarea democrației constituționale”, a transmis președintele.

În încheiere, Nicușor Dan le-a urat veteranilor din teatrele de operații, luptătorilor din cel de-al Doilea Război Mondial și membrilor echipei INVICTUS multă sănătate, împliniri și bucurii alături de familiile care i-au sprijinit necondiționat.

