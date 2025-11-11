Președintele Dan a mai afirmat că judecătorii au devenit „ţapi ispăşitori”, într-o discuţie mai amplă despre inechităţile din sistemul public

Preşedintele Nicuşor Dan a intervenit marţi dimineaţă în disputa izbucnită între vicepremierul Oana Gheorghiu şi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), după declaraţiile acesteia privind pensiile magistraţilor. Şeful statului a calificat afirmaţiile vicepremierului drept „nefericite”, dar a apreciat că reacţia CSM, care a sesizat Parchetul pentru incitare la ură sau discriminare, a fost „exagerată”.

„Declaraţia doamnei viceprim-ministru a fost nefericită. Reacţia CSM, însă, a fost disproporţionată. Nu cred că putem vorbi despre o faptă penală”, a spus Nicuşor Dan, adăugând că Oana Gheorghiu nu ar trebui să fie demisă pentru acest incident. „Toată lumea greşeşte, dar nu este vorba de o greşeală gravă”, a adăugat preşedintele.

Nicuşor Dan a mai observat că subiectul pensiilor magistraţilor a fost transformat într-o temă de campanie politică, iar judecătorii au devenit „ţapi ispăşitori” într-o discuţie mai amplă despre inechităţile din sistemul public.

Reacţia CSM a venit după un interviu televizat în care Oana Gheorghiu a afirmat că înţelege dificultatea magistraţilor de a renunţa la veniturile mari, dar că „privilegiile” acestora au consecinţe directe asupra altor categorii vulnerabile, cum ar fi copiii bolnavi sau pacienţii fără acces la tratamente.

„Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declaraţiile vicepremierului, care pun în pericol independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor. Comparaţia între nevoile unor copii bolnavi şi garanţiile financiare ale sistemului judiciar este iresponsabilă şi populistă”, a transmis CSM într-un comunicat.

Disputa a relansat tensiunile între Guvern şi sistemul judiciar, într-un moment sensibil pentru reforma pensiilor de serviciu, aflată sub presiunea Comisiei Europene şi a angajamentelor asumate prin PNRR.

