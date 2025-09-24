Președintele României le-a transmis, miercuri, un mesaj basarabenilor care trăiesc în ţara noastră: să voteze, duminică, la alegerile parlamentare din Republica Moldova. România organizează 23 de secţii de votare, în 14 oraşe.

„Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc duminică, 28 septembrie, reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi. Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară”, a afirmat Nicușor Dan într-un clip video postate pe Facebook.

Mircea Geoană crede că rezultatul e vital pentru România



Alegerile parlamentare din Republica Moldova au o miză uriașă nu doar pentru Chișinău, ci și pentru România și pentru întregul parcurs european al regiunii, spune Mircea Geoană. În opinia sa, scrutinul de duminică este o veritabilă confruntare geopolitică între Est și Vest, în care Rusia își joacă toate pârghiile pentru a-și păstra influența în spațiul post-sovietic.

„Este o încleştare geo-politică de mare calibru. Oricât de mică ar fi ca teritoriu şi ca semnificaţie geo-politică, Republica Moldova este un poligon de încercare al luptei de influenţă între Est şi Vest, în încercarea Rusiei de a recuceri spaţiul post sovietic de influenţă, războiul din Ucraina este o dovadă a acestui lucru, Belarus, Caucaz, Asia Centrală.

Republica Molodva este efectiv un loc în care se intersectează interesele Estului şi Vestului într-o manieră extrem de directă. Şi este bine că există interes. Am apreciat vizita comună a preşedintelui francez, a cancelarului german, a premierului polonez şi relaţia incredibilă a României cu Republica Moldova. E natural, suntem acelaşi aluat”.

