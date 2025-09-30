Nicușor Dan, despre anularea alegerilor din 2024: „Voi ieși public!”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, la Timișoara, că nu deține încă toate informațiile necesare pentru a explica pe deplin motivele care au dus la anularea turului întâi al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Șeful statului a precizat că atunci când va avea o imagine completă, aceasta va fi prezentată public.

Ce spune Nicușor Dan despre alegerile din 2024

Nicușor Dan a subliniat că, între timp, au apărut noi dovezi și confirmări internaționale privind interferențele Federației Ruse în procesul electoral din România. Potrivit președintelui, raportul Parchetului General arată că rețele de publicitate online folosite în campania electorală au fost alimentate de conturi și firme din Rusia, cu scopul de a amplifica dezinformarea și propaganda.

„Pe componenta finanțării externe aveam o probă, da, acel milion de euro de la domnul Peșchir. Pe componenta de încercări

fizice de destabilizare, aveam deja toată ancheta cu gruparea Potra. Nu aveam în mod oficial, până la raportul Parchetului, nu aveam o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală. Și dovada asta o avem, faptul că au fost mai multe site-uri pentru care, pentru ca publicitatea lor să ajungă la un număr mare (de oameni n.r.), (…) și în acest proces de dezinformare au fost folosite conturi și firme din Rusia. Asta este un fapt pe care Parchetul General l-a dezvăluit în raportul pe care ei l-au prezentat și cu care o să mă duc și mâine la Copenhaga ca să informez partenerii noștri”, a declarat Nicușor Dan.

CITEȘTE ȘI – Ilie Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan în privința directorului SRI: Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema

Șeful statului a amintit că mai multe țări și instituții europene recunosc deja războiul hibrid dus de Rusia împotriva Europei, inclusiv prin atacuri cibernetice și campanii masive de dezinformare. Totodată, el a precizat că anchetele interne legate de finanțările ilegale și tentativele de destabilizare sunt încă în desfășurare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.