Ilie Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan în privința directorului SRI: Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema

Ilie Bolojan a declarat, luni seara, la Digi24, în legătură cu declarația Președintelui Nicușor Dan, care a spus că își dorește o persoană care nu are carnet de partid la conducerea SRI, că „nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema”. Premierul a mai adăugat că „partidele care sunt în Coaliție ar trebui să asigure votul în Parlament pentru o astfel de propunere”.

„Eu am lucrat în toți cei 20 de ani de administrație cu oameni din toate partidele, pentru că nu lucrezi cu cei care sunt cei mai simpatici, ai un ministru undeva, trebuie să faci proiecte cu el și trebuie să lucrezi cu el. Și nu partidul a fost problema de cele mai multe ori, ci omul a fost problema. Deci poți să fii un om din politică cu mulți ani vechime, ceea ce uneori te poate ajuta sau îți poate crea o imagine de aparținător a unei zone care n-a performat.

Dar să fii un om serios, care ți-ai făcut treaba sau poți să vii un om din zona civilă, din afara politicii și să fii la fel, un om performant, un om serios. Indiferent cine va fi propus pentru o poziție sau alta, dacă mă întrebați de serviciile de informații, e nevoie de o propunere din partea domnului Președinte și, în același timp, este nevoie de asigurarea unei majorități parlamentare care să aprobe și să valideze prin votul din Parlament această propunere.

Cu siguranță, partidele care sunt în Coaliție ar trebui să asigure votul în Parlament pentru o astfel de propunere și atunci când domnul Președinte va considera de cuviință să vină cu această propunere, sigur, va fi o discuție în așa fel încât să se asigure o majoritate pentru ca această propunere să treacă în Parlament”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul admite că sunt multe restanțe față de români

Premierul a mai adăugat că, indiferent de poziția ocupată, președinte, premier sau ministru, fiecare are partea sa de responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în țară.

„Pentru toate lucrurile bune și rele care s-au întâmplat în țară, fie președinți, premieri, au gradul lor de responsabilitate atât pentru cele bune, cât și pentru rele, responsabilitate care trebuie cântărită separat.

Nu poți fugi de această responsabilitate. Avem vecini care au plecat din aceeași poziție cu noi, care ulterior au avut rate de dezvoltare și salarizare mai bune, deci undeva ceva nu s-a făcut bine la noi. Avem cu toții restanțe față de români. Fiecare are o parte de responsabilitate. Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema.

Da, cred că în toți acești ani, fiecare om care a fost pe o funcție a avut o putere, o răspundere în zona lui de activitate și a putut să influențeze în bine sau în rău ceea ce s-a întâmplat în zona pe care o avea competență.

De asemenea, pentru toate lucrurile bune și rele care s-au întâmplat în țara noastră, toți cei care au fost pe diferite poziții președinți, premieri, miniștrii, șefi de servicii și așa mai departe au partea lor de responsabilitate, atât în bune și cât și în rele. Asta este adevărul. Nu putem fugi de această chestie, nu poți fugi de o responsabilitate”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Nicușor Dan a anunțat săptămânile trecute că este nevoie de un „director civil la SRI, foarte probabil este nevoie de un nou director SIE” și este așteptat să vină cu aceste propuneri.

Deocamdată, singurele nume vehiculate au fost pe surse, iar potrivit informațiilor Antena3.ro, liderii Coaliției nu au fost deloc de acord cu propunerile Președintelui pentru conducerea acestor instituții.

