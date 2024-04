Nicușor Dan cere bani pe internet, pe motiv că în acest mod ajuți Bucureștiul

Pe facebook a apărut o reclamă care ar fi plătită de Nicușor Dan, reclamă care le solicită românilor să doneze bani pentru Nicușor Dan, în calitate de candidat la funcția de primar general al Capitalei.

Reclama poartă mențiunea “Sponsored – Paid for by Nicușor Dan”. Reclama este sub forma unui afiș în care apare fotografia lui Nicușor Dan iar alături de această fotografie este următorul text: “Bucureștiul are nevoie de ajutorul tău! Donează Nicușor Dan candidat independent”.

Dacă un utilizator de pe facebook dă click pe această reclamă, se deschide o nouă pagină de internet, dedicată lui Nicușor Dan. Aici, informația oferită este ceva mai completă: “Nicușor Dan Candidat independent susținut de Dreapta Unită USR PMP Forța Dreptei REPER”.

“Sunt candidat independent și spre deosebire de partide nu beneficiez de subvenții din bani publici. Tot ceea ce am realizat a fost mereu cu voi și cu ajutorul vostru”, pare să declare însuși Nicușor Dan pe acest site. Practic, acest site este conceput pentru a încasa “donații politice” care ar susține campania electorală a lui Nicușor Dan pentru alegerile locale din 9 iunie 2024.

Sumele prestabilite pentru aceste donații ar fi între 150 Ron și 6000 Ron. În dimineața de 18 aprilie 2024, site-ul conceput pentru a încasa donații anunța că “S-au strâns 400,414 din 1,250,000 RON, prin 1790 donații”. Nu este clar ce reprezintă totalul de 1,250,000 RON.

Cererea de donații care ar ajunge la Nicușor Dan este însoțită și de câteva informații despre actualul primar general. Printre altele, se amintește despre el că este “Fondator al partidelor USB și USR”. Altfel spus, este vorba de un candidat la funcția de primar al Capitalei, care este fondator al partidului USR și este susținut oficial de acest partid (și de alte partide) în campania electorală, dar care afirmă că are nevoie de bani de la cetățenii Capitalei.

Într-un sondaj de opinie ale cărui rezultate au fost publicate, acum câteva săptămâni, chiar de Nicușor Dan, actualul primar general apărea pe locul al doilea în preferințele de vot ale bucureștenilor. Pe primul loc, sondajul îl plasa pe Cristian Popescu Piedone.

