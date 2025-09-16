Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat marţi că cercetarea prezentată de procurorul general Alex Florenţa reprezintă o dovadă clară a acţiunilor sistematice de dezinformare ale Rusiei în România în ultimii ani.

Într-un mesaj pe Facebook, şeful statului a subliniat:

„Cercetarea prezentată azi de procurorul general reprezintă o dovadă consistentă a acţiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani şi a influenţării substanţiale a alegerilor prezidenţiale din 2024”.

Apel la informare și implicarea mass-media

Nicuşor Dan a îndemnat media să investigheze în continuare faptele făcute publice de Parchet și să le prezinte publicului, evidențiind că aceste acţiuni au afectat coeziunea socială.

„Pentru că este o chestiune de siguranţă naţională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice şi să le prezinte publicului. Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toţi românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 şi în ultimii ani în spaţiul comunicaţional românesc”, a transmis preşedintele.

El a felicitat Parchetul General pentru cercetarea prezentată, păstrându-şi însă criticile privind activitatea generală a instituţiei:

„Felicit Parchetul General pentru cercetarea prezentată azi, păstrându-mi criticile pe care le-am exprimat de-a lungul timpului asupra activităţii lor generale”.

Alex Florenţa: România, țintă a campaniilor hibride

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat marţi că România a fost „ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024”.

Aceste campanii au inclus atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, precum și campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare și influenţarea electoratului, potrivit oficialului.

