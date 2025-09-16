România a fost vizată de campanii hibride complexe în perioada electorală din 2024, a anunțat marți Procurorul General Alex Florența.

„Din anchetele derulate la nivelul Parchetului General se poate desprinde în acest moment concluzia (…) cu privire la faptul că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opinii publice, destabilizarea capacităţii de decizie a autorităţilor şi diluarea gradului de coeziune la nivelul populaţiei”, a declarat Florența, în cadrul unei conferințe de presă.

El a precizat că aceste campanii s-au manifestat prin atacuri cibernetice și măsuri de destabilizare a ordinii publice.

Tehnici de manipulare și exploatarea vulnerabilităților sociale

Potrivit procurorului general, agresiunile hibride au inclus campanii de micro-targetare a populației și acțiuni de dezinformare, menite să influențeze electoratul.

„Campania lansată în spaţiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului”, a subliniat acesta.

Florența a explicat că aceste acțiuni au speculat vulnerabilitățile audiențelor naționale, folosind platformele sociale pentru a eluda politicile privind promovarea conținutului politic.

De asemenea, au fost utilizate tehnici de inginerie socială pentru a segmenta populația și a livra ulterior mesaje personalizate către grupuri receptive, cu scopul de a deturna buna desfășurare a procesului electoral.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.