„Eu nu am fost în Câmpulung decât în trecere. Dar dacă oamenii au revotat-o ca primar, înseamnă că a fost un primar bun. Deci dacă a fost primar bun la Câmpulung, cred că ar fi un primar bun la București”, spune la Antena 1 Nicușor Dan.

Nicușor Dan nu exclude discuția pentru retragerea Elenei Lasconi din cursa prezidențială

El precizează că ar susține o eventuală candidatură a Elenei Lasconi la PMB și că nu a avut o discuție cu aceasta despre o retragere a ei din cursa pentru Palatul Cotroceni.

„Am avut o discuție larg mediatizată cu doamna Lasconi și niște interacțiuni mai soft, să le spunem așa. Nu am discutat de asta. Am discutat, pur și simplu, de proiecte pentru România. Am discutat că era o chestiune în Parlament, legea bugetului național atunci. Am discutat evident și de alegerile prezidențiale. Ea mi-a spus atunci că este hotărâtă să candideze. Eu am spus că sunt hotărât să candidez. Ne-am despărțit prieteni”, încheie Dan.

Nicușor Dan reacție după atacul Elenei Lasconi: Acum două luni România a fost foarte aproape de dezastru

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, care şi-a anunţat intenţia de a candida la Preşedinţie, a comentat sâmbătă faptul că liderul USR Elena Lasconi l-a comparat cu Călin Georgescu, el afirmând că acum două luni România a fost foarte aproape de dezastru, transmite Pro TV.

”Eu cred că România trece printr-o situaţie complicată, de criză, eu cred că acum două luni România a fost foarte aproape de dezastru şi cred că noi, clasa politică, trebuie să ne păstrăm la înălţimea acestei situaţii extraordinare prin care România trece. Ăsta este comentariul pe care am să îl fac”, a declarat Nicuşor Dan sâmbătă, într-o conferință de presă.

Întrebat dacă se aştepta la un astfel de atac din partea Elenei Lasconi, Nicuşor Dan a replicat: ”Nu vreau să intru într-o polemică”.

