Președintele Nicușor Dan a declarat că pregătește un raport detaliat privind alegerile din 2024, care va include atât informații despre campania și biografia lui Călin Georgescu, cât și date despre interferența rusă în spațiul public românesc. Dan afirmă că a adunat deja o cantitate semnificativă de documente și analize, promisiune pe care spune că a făcut-o încă din campanie.

Întrebat de ce nu este atacat public de Călin Georgescu, acesta a răspuns că nu a observat o astfel de situație și că, în prezent, se concentrează pe finalizarea raportului promis. „Am strâns multe materiale pe mai multe paliere, inclusiv biografia lui Georgescu și ceea ce anul trecut erau suspiciuni privind interferența rusă. Între timp am documentat mult mai bine acest fenomen”, a spus Dan.

El a confirmat că raportul ar putea include și stenograme ale discuțiilor dintre autorități din momentul anulării alegerilor, „dacă va fi nevoie”. Președintele susține că, deși atunci exista doar o înțelegere parțială a modului în care acționau rețelele de dezinformare, astăzi tabloul este mult mai clar. „Avem rapoarte ale multor țări europene care arată fenomenul de dezinformare sistematică al Rusiei în Europa. Sunt foarte multe exemple de acțiuni cibernetice și operațiuni de manipulare”, a explicat el.

Nicușor Dan a confirmat și existența unor informații sensibile din discuțiile CSAT, precizând că multe dintre ipotezele de atunci au fost confirmate ulterior: „Și concluzia CSAT, și decizia CCR au fost perfect justificate.”

În ceea ce privește dosarele lui Călin Georgescu, președintele spune că unele detalii despre acțiunile „grupării Potra” au fost analizate, dar pune accentul pe parcursul biografic al acestuia: „Mă interesează mult mai mult biografia acestui personaj, Georgescu, cum a stat câțiva ani la Viena și n-a făcut nimic. Oameni normali nu sunt în poziția asta.”

Întrebat dacă fenomenul Georgescu este în creștere, Dan consideră că acesta stagnează: „Nu există o atracție sau o simpatie excesivă nici pentru el, nici pentru grupurile contestatare.” Problema reală, spune el, este nivelul ridicat de neîncredere al românilor în autorități, care îi determină pe mulți să se orienteze către figurile care se promovează ca alternative. „Georgescu s-a promovat foarte bine”, a conchis președintele.

