Candidatul PSD, PNL şi UDMR pentru funcţia supremă în stat, Crin Antonescu, a afirmat, la Digi 24, că, în opinia sa, concluziile Comisiei de la Veneţia privind anularea alegerilor prezidenţiale sunt aceleaşi cu ale societăţii româneşti, care e de părere că este nevoie de mai multe explicaţii pe acest subiect.

Antonescu nu exclude ideea ca înşişi judecătorii constituţionali să detalieze şi să explice motivele care au stat la baza deciziei anulării alegerilor prezidenţiale, subliniind că şi Comisia de la Veneţia a fost de acord că CCR avea dreptul de a lua această decizie.



„Spune ce spunem şi noi toţi. Important este că această comisie arată că, la noi, Curtea Constituţională avea dreptul să facă asta, avea acoperirea constituţională şi crede că e nevoie de mai multe informaţii, ceea ce şi noi, fără să fim membri ai Comisiei, spunem, practic, toată societatea. Şi aşteptăm cu toţii în continuare mai multe informaţii”, a afirmat Crin Antonescu, luni seară, la Digi 24.

Întrebat cine ar trebui să ofere societăţii aceste informaţii, Antonescu nu a exclus ideea ca înşişi judecătorii constituţionali să detalieze şi să explice motivele care au stat la baza deciziei anulării alegerilor prezidenţiale.

Se cere lămurirea temeiurilor pe care această decizie s-a luat

”Încă o dată, preşedintele, instituţiile, CSAT, nu ştiu dacă să mai facă şedinţe sau nu, dar să revină cu explicaţiile pe care le-au dat, să detalieze tot ce se poate legal detalia şi să explice încă o dată, eventual chiar reprezentanţii Curţii Constituţionale, temeiurile pe care această decizie s-a luat”, a precizat Antonescu.

Comisia de la Veneţia îşi declină, într-un raport publicat luni, competenţa de a se pronunţa asupra deciziei Curţii Constituţionale a României cu privire la anularea alegerilor prezidenţiale. Standardele internaţionale nu impun şi nici nu interzic în principiu deciziile din oficiu ale curţilor constituţionale de anulare a unui scrutin, dar ele ar trebui să fie limitate la circumstanţe excepţionale şi clar reglementate, pentru a păstra încrederea alegătorilor în legitimitatea alegerilor. Deşi anularea rezultatelor alegerilor trebuie, în principiu, să fie întemeiată pe încălcarea legii, trebuie avut în vedere faptul că instanţele constituţionale pot avea competenţa de a evalua constituţionalitatea legislaţiei electorale şi de a invalida alegerile, dacă au constatat că legislaţia nu garantează dreptul la alegeri libere, inclusiv în cazurile în care legea nu reuşeşte să reglementeze aspecte importante ale campaniei electorale şi elementele principale ale alegerilor, precizează raportul Comisiei de la Veneţia.

Crin Antonescu: Călin Georgescu este o „variantă de neacceptat” și „un drog ieftin și distrugător care este servit oamenilor”

Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale din 2025, a declarat marți seara, la Antena 3 CNN, că, în opinia sa, Călin Georgescu este „o variantă de neacceptat” și „un drog ieftin și distrugător care este servit oamenilor”.



Crin Antonescu a fost întrebat de jurnalistul Mihai Gâdea dacă este sau nu pregătit Călin Georgescu pentru funcția de președinte al României.

„Nu, categoric nu. Asta e opinia mea de cetățean sau contracandidat. Dar nu este persoana despre care să vorbim sau cauza acestei crize. Eu nu pot să dau un răspuns pe care nu l-au dat alte instituții, privitor la intervenția statală. Acolo s-a întâmplat ceva. Tuturor care spun că a fost totul foarte corect și că a fost o lovitură de stat a CCR, că nu s-a mai văzut așa ceva, le spun că da, este ceva inedit, dar tot inedit este și că se clasează pe locul 1 un candidat despre care eu, un consumator înverșunat de presă, nu am văzut la vreun jurnalist, comentator, analist, nu am văzut vreo frază înainte de 24 noiembrie care să comenteze ceva despre Georgescu. Am văzut despre mai toți candidații, dar nu despre el”, a răspuns candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR.

