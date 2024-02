Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă că avansează lucrările la podul din Parcul Tineretului, el precizând că zilele trecute a fost turnată placa de suprabetonare la unul dintre tăblierele podului, transmite bursa.ro.

“Avansăm cu lucrările la podul din Parcul Tineretului. Zilele trecute a fost turnată placa de suprabetonare la unul dintre tăblierele podului”, a scris primarul pe Facebook.

Nicuşor Dan precizează că podul, care leagă Sala Polivalentă de întregul parc, nu a fost niciodată reparat, de la construcţia sa din anul 1974, fiind într-o stare avansată de degradare.

Nicușor Dan, despre lucrările de consolidare ale Podului Grant: „E adevărat, am fi putut să facem asta în vară”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, spune că lucrările la Podul Grant nu au fost executate în vară din cauza faptului că CFR nu și-a dat avizul la timp. Acesta mai susține că vechea administrație a indus în eroare cetățenii când a informat că podul a fost integral consolidat.

„Podul Grant trebuie consolidat. E adevărat, am fi putut să facem asta în vară. De fapt, anul trecut, aşa a fost planul, numai că s-a decalat. Ca să respecţi legea şi să facem toate formalităţile, apar întârzieri. Am început în vară, într-adevăr, cu bretelele, peste vară nu poţi să lucrezi şi asta e o problemă. De ce în vară am început cu bretele şi n-am început cu consolidarea efectivă a podului? Pentru că îţi trebuie nişte zile în care să lucrezi deasupra liniilor de tren. Şi pentru asta trebuie să ai un aviz de la CFR, pentru că liniile de tren sunt la CFR, şi CFR nu ne-a dat avizul peste vară, pentru că era un trafic mare, în special către Constanţa. Şi peste vară am lucrat la bretele, care şi ele au afectat traficul, şi acum sperăm că în schimburi cât mai compacte să terminăm cât mai repede lucrările de consolidare ale podului”, a explicat Nicuşor Dan, la postul B1 TV.

