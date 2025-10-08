Nicole Kidman strălucește la Paris Fashion Week după separarea de Keith Urban

Nicole Kidman a revenit spectaculos în lumina reflectoarelor, postând primul său mesaj pe Instagram de la anunțul divorțului de Keith Urban. Actrița premiată cu Oscar, în vârstă de 58 de ani, a împărtășit un colaj de fotografii de la prezentarea Chanel pentru colecția Primăvară-Vară 2026, desfășurată luni, 6 octombrie, în cadrul Paris Fashion Week.

Nicole Kidman a fost numită recent ambasador al brandului francez de lux, iar postarea a fost însoțită de mesajul: „Mulțumesc @chanelofficial pentru că m-ați avut alături de mine și de fetele mele. Sunt atât de entuziasmată să fac parte din acest proiect alături de voi @matthieu_blazy.”

În imagini, vedeta apare coborând dintr-o mașină purtând o cămașă albă simplă, blugi albaștri și pantofi negri, accesorizată cu o geantă burgundy Chanel cu lanț. În altă fotografie, Kidman poartă un blazer statement burgundy peste umeri, iar în cadrul show-ului a fost surprinsă alături de regizorul australian Baz Luhrmann și cântăreața și modelul francez Vanessa Paradis.

Evenimentul marchează prima apariție profesională a actriței după depunerea actelor de divorț, pe 30 septembrie, după 19 ani de căsnicie. Kidman și Urban au două fiice, Sunday Rose (17 ani) și Faith Margaret (14 ani), care au însoțit-o la prezentare. Actrița a solicitat să fie părintele cu reședința principală în cadrul acordului de custodie.

Comentariile fanilor la postarea de Instagram au fost pline de susținere: unii au remarcat că, după ce a „predat actele de divorț, Nicole Kidman a strălucit pe covorul roșu”, alții i-au urat succes în noua ei colaborare cu Chanel.

