Este un moment fără precedent în istoria celei de-a Cincea Republici: nici un fost președinte al Franței nu a mai fost încarcerat vreodată

Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, urmează să fie încarcerat marți, 21 octombrie, în celebra închisoare La Santé, aflată în centrul Parisului. Potrivit publicațiilor La Croix și Le Monde, el va fi plasat singur într-una dintre cele 15 celule ale unității de izolare, o măsură menită să-i asigure protecția și să prevină orice contact cu alți deținuți.

Avocații fostului șef de stat vor depune imediat o cerere de eliberare, iar Curtea de Apel are două luni pentru a decide. În cazul în care Sarkozy face apel, el beneficiază din nou de prezumția de nevinovăție și ar putea fi plasat în arest la domiciliu, dacă instanța nu consideră detenția indispensabilă pentru motive de securitate sau pentru evitarea contactelor cu martorii.

Închisoarea La Santé, inaugurată în 1867 și complet renovată în 2019, este una dintre cele mai aglomerate unități din Franța – găzduind peste 1.200 de deținuți, deși are doar 657 de locuri. În ciuda condițiilor grele, celula rezervată lui Sarkozy va avea aceleași dotări ca oricare alta: un pat, o masă, un mic aragaz, frigider, televizor, telefon fix și baie proprie.

Pentru siguranța sa, fostul președinte ar putea fi repartizat fie în secția de izolare, fie în zona pentru persoane vulnerabile (QPV), unde sunt ținute figuri publice, foști polițiști sau persoane implicate în dosare mediatizate.

Surse din interiorul penitenciarului afirmă că sosirea lui Sarkozy va fi gestionată cu discreție totală. Gardienii nu au primit informații oficiale despre ora la care va fi adus sau despre secția în care va fi plasat. Este, de altfel, un moment fără precedent în istoria celei de-a Cincea Republici: nici un fost președinte al Franței nu a mai fost încarcerat vreodată.

Procedura de primire va fi identică pentru toți deținuții: predarea bunurilor personale, amprentare, fotografie și o percheziție corporală de rutină, considerată obligatorie pentru motive de securitate. După formalități, Sarkozy își va putea deschide un cont la „cantina” închisorii, prin care deținuții își pot achiziționa produse alimentare, articole de igienă sau ziare.

Conform regulamentului, chiria lunară a frigiderului este de 7,5 euro, iar televizorul costă 14,15 euro, tarif ce include și pachetul de programe cu plată. Fostul președinte va avea și acces la un telefon fix, prin care poate suna la numere aprobate de administrația penitenciară.

Presa franceză scrie că Nicolas Sarkozy a venit pregătit să-și ocupe timpul, scriind o carte inspirată din două opere simbolice: „Contele de Monte Cristo” al lui Alexandre Dumas și scrisorile lui Dreyfus din exil, pe care le are în bagaj alături de o biografie a lui Iisus.

În timp ce rămâne neclar în ce zonă a închisorii va fi plasat, surse interne confirmă că orice deplasare a sa în interiorul unității va fi supravegheată strict. Fostul președinte va beneficia de o celulă privată, dar nu de privilegii speciale, un statut care marchează simbolic că nimeni, nici măcar un fost șef de stat, nu este mai presus de lege.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube