Un tribunal din Paris l-a găsit vinovat, joi, pe fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, pentru conspirație criminală, în dosarul în care a fost acuzat că a primit ilegal milioane de euro de la fostul dictator libian Muammar Gaddafi, pentru campania sa prezidențială din 2007, relatează Reuters și France 24. Verdictul a fost pronunțat la câteva zile, după moartea unuia dintre martorii-cheie.

Fostul lider de la Élysée a fost condamnat la cinci ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro, chiar dacă judecătorii l-au achitat de alte capete de acuzare, inclusiv de corupție. Instanța a subliniat însă că nu există dovezi directe, că banii au ajuns în fondurile oficiale de campanie ale lui Sarkozy.

Condamnarea pentru conspirație marchează totuși un moment istoric: este prima dată când un fost președinte francez este găsit vinovat de implicarea într-un mecanism complex de finanțare ilegală, descris de anchetatori ca un „labirint” cu spioni libieni, traficanți de arme, valize cu numerar și negocieri obscure.

Sarkozy, acum în vârstă de 70 de ani, care a condus Franța între 2007 și 2012, a respins din nou acuzațiile, catalogând procesul drept unul motivat politic. Avocații săi au anunțat imediat intenția de a face apel, însă decizia de joi, înseamnă că fostul președinte va trebui să execute pedeapsa, chiar dacă procedurile vor continua.

Procurorii au solicitat șapte ani de detenție, argumentând că fostul lider a acceptat bani în schimbul promisiunii de a sprijini regimul libian pe scena internațională, într-o perioadă în care Gaddafi era izolat, după atentatele de la Lockerbie și Niger.

Cazul a fost complicat și de moartea lui Ziad Takieddine, omul de afaceri franco-libanez care a susținut că a transportat până la cinci milioane de euro în numerar de la Tripoli la Paris, înainte de a-și retrage și apoi retracta mărturia. Decesul său, survenit în Liban în urma unui stop cardiac, a ridicat semne de întrebare asupra stabilității probelor și a alimentat speculațiile, cu privire la viitoarele apeluri.

Deși reputația sa a fost puternic afectată, inclusiv prin retragerea Legiunii de Onoare, Sarkozy rămâne o voce influentă în politica franceză, iar procesul său continuă să divizeze opinia publică.

