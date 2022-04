Nicolae Ciucă, vizită la Fabrica de ulei Bunge Buzău

Nicolae Ciucă, premierul României a mers în vizită la Fabrica de ulei Bunge Buzău. Aici, Ciucă s-a întâlnit cu fermierii și procesatorii din industria agro-alimentară.

Ce spune Nicolae Ciucă

„Am avut săptămâna trecută întâlniri cu fermierii și procesatorii din industria agro-alimentară. Am vrut astăzi să vin să vizitez una dintre facilitățile de procesare și am putut să constat că o fabrică de ulei cu 600 de angajați are o cifră de afaceri de 500 milioane de euro și produce aproximativ 100.000 tone de ulei pe an.

Este în proporție de 40% din necesarul de consum de ulei din țara noastră. Ținând cont de situația de securitate am apreciat că e absolut necesar ca la nivelul guvernului să luăm măsuri pentru siguranța alimentară și, în felul acesta, în urma consultărilor, am decis să venim în sprijinul lor cu acest set de măsuri în cuprinsul căruia pentru agricultori avem asigurat un sprijin de aproximativ 300 milioane de euro capital de lucru, iar pentru procesatori 200 milioane euro. Totodată, ținând cont de potențialul țării noastre, venim în sprijinul fermierilor români pentru a-i încuraja să proceseze la fabricile din țară. Vom oferi 10% compensație pentru cantitățile de produse procesate în România.

Mai mult de atât, tot astăzi, am mers la o companie care procesează peturi și echipamente de uz casnic. Folosesc deșeurile din pet și produc fibră și aparatura electrocasnică refolosită și există un potențial bun în această zonă și mai multe proiecte, astfel încât, România să se înscrie în programul „Fit For 55”, un program pentru a produce cât mai ecologic. La Buzău deja s-au demarat astfel de inițiative”, spune Nicolae Ciucă într-o declarație de presă imediat după vizita la Fabrica de ulei Bunge Buzău.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!