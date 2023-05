NEWS ALERT. Paris Saint-Germain l-a suspendat pe Lionel Messi. Motivul invocat de clubul francez

Formația franceză Paris Saint-Germain a hotărât să îl suspende pe Lionel Messi pentru o perioadă de două săptămâni, după ce superstarul argentinian a plecat fără acordul clubului în Arabia Saudită, acolo unde este ambasador al turismului.

Campionul mondial a fost suspendat pentru două săptămâni cu efect imediat. În această perioadă, Messi nu va putea să joace sau să se antreneze şi nu va fi plătit.

Superstarul argentinian va rata astfel următoarele două meciuri de campionat, cu Troyes, programat pentru duminică, şi împotriva lui AC Ajaccio, de pe 13 mai. El ar putea reveni pe 21 mai, la meciul cu Auxerre.

🚨 Paris Saint-Germain have decided to suspend Lionel Messi with immediate effect for two weeks, sources confirm.



The suspension will take place now after Messi’s trip to Saudi NOT authorized by the club as per @RMCSport.



Messi side, still waiting on official communication. pic.twitter.com/j223WK2r5Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2023

Decizia luată de șefii lui PSG ar putea reprezenta o ruptură definitivă între formația din hexagon și Messi, al cărui contract urmează să expire peste numai două luni.

Până acum, cele două părți nu au reușit să ajungă la un acord pentru prelungirea înțelegerii, iar marile cluburi europene îl „vânează” pe argentinian. Favorită în această cursă este FC Barcelona, revenirea în Spania fiind o opțiune pe placul lui Lionel Messi și al soției Antonela Roccuzzo.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!