Netflix are un „club secret” în care membrii au posibilitatea de a viziona seriale și filme înaintea tuturor celorlalți

Netflix are un club secret – și se pare că gigantul de streaming dorește să îl extindă.

Doar aproximativ 2.000 de utilizatori special selectați fac parte dintr-un grup VIP care are privilegiul de a viziona filme și emisiuni înainte de lansarea lor, scrie The Sun.

Producătorul „Stranger Things” folosește programul pentru a obține feedback pentru proiectele sale viitoare.

Potrivit The Wall Street Journal, grupul de previzionatori a fost folosit pentru a face mai puțin serios filmul de comedie „Don’t Look Up.

Succesul lui Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence a primit patru premii Oscar și chiar a doborât unul dintre recordurile Netflix.

Așadar, se pare că firma vrea mai multe feedback-uri de la telespectatori pentru ca lansările lor să fie perfecte.

Un astfel de proces nu este, desigur, o noutate în industria cinematografică și de televiziune în general.

Dar sursele au declarat pentru ziar că Netflix vrea să adauge zeci de mii de utilizatori din întreaga lume în propriul său club secret la începutul anului.

Grupul este aparent cunoscut sub numele de Netflix Preview Club și a fost înființat în urmă cu mai bine de un an.

Acesta vine în contextul în care compania se luptă să își păstreze abonații pe fondul crizei costului vieții.

