Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat că va candida pentru un nou mandat la următoarele alegeri.

Invitat în platoul Channel 14, Netanyahu a răspuns afirmativ la întrebarea: „Aveți de gând să candidați la alegerile pentru funcția de prim-ministru la următoarele alegeri?”

La întrebarea „Veți câștiga dacă vă veți prezenta?”, Netanyahu a spus fără ezitare: „da”.

Record de longevitate și victoria de dreapta

Netanyahu, liderul partidului de dreapta Likud, deține recordul pentru cel mai mare număr de ani petrecuți la conducerea guvernului israelian: peste 18 ani în total, cu întreruperi, începând din 1996.

La ultimele alegeri parlamentare din 2022, blocul de dreapta condus de Netanyahu a ieșit învingător.

Likud a obținut 32 de locuri în Knesset, iar aliații săi ultraortodocși și „Sionismul religios” au câștigat împreună 32 de locuri, marcând un record pentru extrema dreaptă.

Mandat controversat și crize recente

Mandatul actual al lui Netanyahu a fost marcat de proteste masive împotriva reformei judiciare.

De asemenea, gestionarea situației ostaticilor răpiți de Hamas în timpul atacului din Gaza a atras critici dure din partea familiilor acestora și a opiniei publice.

